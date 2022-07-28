紀念原住民族日 原民會辦特展回顧歷史

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（中央社記者張雄風台北28日電）紀念8月1日原住民族日，原民會今天辦「原住民族權利入憲到實踐」特展開展導覽，並預告今年原住民族日活動首度與監察院國家人權委員會合辦論壇，盼更多人關注人權及原權議題。

原住民族委員會為紀念8月1日原住民族日，於行政院新莊聯合辦公大樓北棟一樓辦理「原住民族權利入憲到實踐」特展開展活動，由原民會主委夷將．拔路兒 Icyang Parod邀請過去參與原運抗爭人員共同導覽。

夷將．拔路兒接受媒體聯訪時表示，每年8月1日是原住民族日，也就是將「山胞」正名為「原住民」的日子，因此每年都會有一系列的活動；今天針對過去很多論壇的內容做成回顧展，能進一步了解原住民族運動的歷史。

關於今年原住民族日的活動，夷將．拔路兒表示，今年也是第一次與監察院國家人權委員會合辦原權論壇，盼台灣的人權、原住民的原權有更多人共同參與。

關於論壇，夷將．拔路兒說明，主要包含3大部分，首先會針對1994年正名運動及國民大會修憲的過程，進行回顧及意見交流。

另外，原住民條款入憲後，更重要的是如何具體落實，因此立法院再通過原住民族基本法，等於是原住民族的自治基本法，關於原住民的參政、行政、教育文化、經濟發展等都在裡面，這部分會透過論壇分享。

夷將．拔路兒提到，最後會安排原住民族基本法與聯合國原住民族權利宣言進行對照，比較國內與國際間的相同點，進一步了解台灣如何落實原權宣言。

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原民會指出，原住民族日是紀念原住民族正名運動，找回自己在台灣的地位；1984年由一群原住民知識份子開始，推動原住民族權利及正名運動，經過10年努力，終於在1994年8月1日正式正名為「原住民」。

「原住民族權利入憲到實踐」特展展期自即日起至10月16日，於行政院新莊聯合辦公大樓北棟1樓展區展出，內容包括原住民族權利運動的發跡、原住民族運動走上街頭及進入國會殿堂時期，並設置原住民族權利宣言牆，提供觀展民眾瞭解原住民族權利運動歷程與聯合國原住民族權利宣言關係。（編輯：管中維）1110728