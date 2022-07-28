更多編輯台推薦新聞：
馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資
文化

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

紀念原住民族日 原民會辦特展回顧歷史

2022/7/28 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）紀念8月1日原住民族日，原民會今天辦「原住民族權利入憲到實踐」特展開展導覽，並預告今年原住民族日活動首度與監察院國家人權委員會合辦論壇，盼更多人關注人權及原權議題。

原住民族委員會為紀念8月1日原住民族日，於行政院新莊聯合辦公大樓北棟一樓辦理「原住民族權利入憲到實踐」特展開展活動，由原民會主委夷將．拔路兒 Icyang Parod邀請過去參與原運抗爭人員共同導覽。

夷將．拔路兒接受媒體聯訪時表示，每年8月1日是原住民族日，也就是將「山胞」正名為「原住民」的日子，因此每年都會有一系列的活動；今天針對過去很多論壇的內容做成回顧展，能進一步了解原住民族運動的歷史。

關於今年原住民族日的活動，夷將．拔路兒表示，今年也是第一次與監察院國家人權委員會合辦原權論壇，盼台灣的人權、原住民的原權有更多人共同參與。

關於論壇，夷將．拔路兒說明，主要包含3大部分，首先會針對1994年正名運動及國民大會修憲的過程，進行回顧及意見交流。

另外，原住民條款入憲後，更重要的是如何具體落實，因此立法院再通過原住民族基本法，等於是原住民族的自治基本法，關於原住民的參政、行政、教育文化、經濟發展等都在裡面，這部分會透過論壇分享。

夷將．拔路兒提到，最後會安排原住民族基本法與聯合國原住民族權利宣言進行對照，比較國內與國際間的相同點，進一步了解台灣如何落實原權宣言。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

原民會指出，原住民族日是紀念原住民族正名運動，找回自己在台灣的地位；1984年由一群原住民知識份子開始，推動原住民族權利及正名運動，經過10年努力，終於在1994年8月1日正式正名為「原住民」。

「原住民族權利入憲到實踐」特展展期自即日起至10月16日，於行政院新莊聯合辦公大樓北棟1樓展區展出，內容包括原住民族權利運動的發跡、原住民族運動走上街頭及進入國會殿堂時期，並設置原住民族權利宣言牆，提供觀展民眾瞭解原住民族權利運動歷程與聯合國原住民族權利宣言關係。（編輯：管中維）1110728

夷將．拔路兒
沉寂多年後 台加首度部長級交流受矚目 原民會主委率團訪加拿大 分享台灣原民語言復振經驗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族