內政部：93年次以前役男申請研發役 118年前不受影響

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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部今天表示，配合全民國防兵力結構調整，因應國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，目前不辦理94年次以後役男申請研發替代役，但仍持續辦理93年次以前役男選服研發替代役。

內政部透過新聞稿指出，推估民國94年次役男大部分在118年以後具碩士學位，也就是118年以後研發替代役的實施人數才受影響。依據台灣的學制預判，研發役制度仍會持續一段時間，在這之前仍有一定人數的93年次以前出生役男，得以選擇服研發替代役。

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內政部解釋，換句話說，93年次以前具碩士學位的役男仍得申請研發替代役。行政院已核定114年度研發替代役員額2600人，內政部預計從114年1月15日起受理役男報名，並提供專線電話049-2394425服務，歡迎民眾來電洽詢。

內政部強調，民眾擔心取消研發替代役，恐導致高學歷科技研發新血出現人才斷層。內政部將蒐集各界意見，並視國家兵役政策，適時與國防部滾動檢討，放寬研發替代役實施對象的可行性，以符合國家及民眾最大需求。（編輯：張若瑤）1131121