氣喘沒症狀就停藥？醫：NG行為恐加重惡化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北28日電）全台約有200萬人受氣喘所苦，許多患者無症狀就自行停藥。醫師提醒，這可能導致急性發作，甚至增加住院與插管風險，持續規律使用含類固醇吸入劑，才能避免長期氣道受損。

37歲林姓男子從小就是氣喘病人，平常沒症狀就停藥，經常嚴重氣喘發作跑急診，反而加重用藥治療，更造成生活不便，連搬重物、上樓梯都呼吸困難，進而影響工作及家庭生活。

根據2022年台灣成人氣喘臨床照護指引，全台灣大約有200萬人受氣喘困擾，成人氣喘盛行率約12%、兒童氣喘盛行率15%，在氣喘治療初期，常會使用長效型支氣管擴張劑和吸入性類固醇。

臨床醫師在診間的觀察，有許多氣喘患者和林姓男子一樣，有「惡化當症狀、症狀當診斷」的迷思，覺得氣喘控制到沒症狀就算康復。國泰醫院呼吸胸腔科主治醫師吳錦桐今天透過新聞稿提醒，千萬不要因無症狀就停藥，等有症狀跑急診，可能增加住院插管風險，打亂日常作息。

吳錦桐指出，氣喘是慢性病，無症狀不代表沒有過敏性發炎，仍需長期使用含類固醇吸入劑控制，才能降低氣管過敏性發炎，降低發作。長期沒有控制的氣喘病人，久而久之，氣道可能會因長期慢性發炎而變形，造成呼吸道阻塞，肺功能變差，後續導致呼吸系統變得脆弱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不少氣喘患者擔心吸入劑因含有類固醇，認為沒症狀就少吸。吳錦桐解釋，只有長期口服大量類固醇，才會導致全身性副作用，含有類固醇吸入劑藥物是以口將藥物吸入氣管，局部治療降低氣管慢性發炎，每天吸入類固醇藥物的劑量是口服藥物的1/10，甚至更少。

吳錦桐提醒，氣喘最重要的治療藥物是吸入劑，沒症狀仍不可以自行停止吸藥，吸入劑治療使用技巧比較複雜，現在網路上有許多教學影片資源，由醫療人員親自示範，患者在家也可重複觀看，有助降低吸入劑使用錯誤率，達到治療效果。（編輯：管中維）1140428