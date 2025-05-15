中俄交好 立陶宛議長：立中關係不可能回到過去

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯15日專電）中國國家主席習近平日前訪問莫斯科，與俄羅斯總統蒲亭舉行高層會晤，引發國際關注。立陶宛國會議長思科威爾內里對此表示，考量到中國與俄羅斯關係日益密切，立中關係「不可能回到過去」。

習近平上週出席俄羅斯舉行的蘇聯戰勝納粹德國「勝利日」（Victory Day）80週年閱兵儀式，並與蒲亭（Vladimir Putin）簽署進一步深化中俄夥伴關係的聯合聲明，顯示兩國關係越來越緊密。

習近平本次出訪莫斯科等於是毫不掩飾地親近俄羅斯，使得立陶宛政府對中關係的立場再次受到社會關注。

立陶宛2021年底允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，引發中國不滿，召回駐立陶宛大使並將雙邊外交關係降至代辦層級。立陶宛政府自去年底上任以來，多次表達與中國恢復正常外交關係的意願。

立陶宛國會議長思科威爾內里（Saulius Skvernelis）12日向媒體表示，考量中國與俄羅斯關係日益密切，特別是在俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭的情況下，立陶宛不會與中國恢復如以往那樣的關係，但可以比照其他歐盟國家的對中關係。

他進一步表示，中國親俄的立場非常明確，且不會改變。中國目前作為俄羅斯的戰略盟友，導致立陶宛與中國更難改善雙邊關係。他認為這也是為什麼立陶宛政府沒有在公開場合做出努力，以恢復兩國關係。

立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）則表示，中國參加俄國舉辦的戰勝納粹紀念日活動，不會改變立陶宛對中立關係的基本立場。

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帕魯克斯重申原則，立陶宛不會為改善與中國的關係而犧牲自身的國家利益，也不打算道歉或做出讓步，若中國決定恢復派駐大使，立陶宛將以對等方式回應，派遣大使前往北京。

日前才與前總統蔡英文共同出席維爾紐斯大學演講活動的立陶宛前總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė，另譯：葛寶斯凱德）也表示，立陶宛不應恢復與中國過去的關係。她指出，中國參加俄羅斯「勝利日」活動，就是分辨中國是敵人還是朋友的明確指標。（編輯：韋樞）1140515