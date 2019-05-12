郭台銘：不管怎麼表 都須正視中華民國存在事實[影]

鴻海董事長郭台銘日前說「一中各表」是兩個中國引發討論；郭台銘12日受訪強調，他所堅持的是，正視中華民國存在的事實，中華民國國旗必須存在。中央社記者郭日曉攝 108年5月12日

（中央社記者余祥台北12日電）鴻海董事長郭台銘日前說「一中各表」是兩個中國，引發論戰；郭台銘今天表示，政治人物就讓他們去說政治，他所堅持的是，正視中華民國存在的事實，中華民國國旗必須存在。

郭台銘強調，他在這裡生長，中華民國是他的唯一，中華民國存在是他出來參選的主因，如果沒有中華民國什麼都沒有。

影片來源：中央社

今天是母親節，郭台銘特地帶著九旬高齡的母親出門散步，並接受媒體採訪；郭台銘除重申「正視中華民國存在事實」，還「嗆」前行政院長賴清德是 「麻煩製造者」；對於拚經濟，郭台銘說，他若當選一定把自由貿易協定（FTA）簽署的國家提升2倍到3倍。

郭台銘日前說「九二共識」不夠，應該是「一中各表、九二共識」，而「一中各表」包括中華民國與中華人民共和國，由於與國民黨兩岸論述不同，引發黨內論戰，前新北市長朱立倫直言批郭「不了解一中各表」。

面對黨內爭議，郭台銘今天表示，他不會政治語言，怎麼「表」也不重要，他的核心論述就是，「大陸必須重視中華民國存在的事實」郭台銘說，誰能把「九二共識」講清楚，10個人就有20種說法，而他只有一句話，就是中華民國國旗要存在。

對於賴清德在臉書直播說，藍營政治人物不敢在中國講「中華民國」，郭台銘則反嗆賴是「麻煩製造者」「被邊緣化了」要趕快站起來贏得黨內初選，才有資格跟他談，不要蹭溫度。

另外，郭台銘與國民黨主席吳敦義預定明天會面，郭曾表明支持初選民調納入手機樣本，但國民黨無此規劃，郭台銘說，他明天會提出這樣的論調，「給年輕人一個未來」是他的競選主軸，若年輕人不能表達意見，就會失真，「民進黨敢做的，為何國民黨不能？」

總統蔡英文認為「自經區」不符合需求，郭台銘則說，今天若經濟保護主義不流行，當然不需要自貿區，但現在貿易戰方興未艾，台灣簽署自由貿易協定（FTA）的數量跟跟新加玻、韓國、日本差太遠．當權者卻沒能力處理，他若當選一定把自由貿易協定（FTA）簽署的國家提升2倍到3倍。

郭台銘說，拚經濟是首要任務，自經區只是其中一環，但如果沒有簽署區域協定，還要繳交關稅，自貿區有什麼用；若蔡總統是半個經濟人，他就是一個經濟人，就看民眾要選哪一個。

郭台銘今天準備了一條粉色毯子給媽媽做為母親節禮物，讓媽媽出門時保暖，同時發送手製康乃馨給路過民眾，許多人搶著與郭台銘合照，還拿出手機、平板電腦請郭董簽名，氣氛溫馨。（編輯：林沂鋒）1080512