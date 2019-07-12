何時宣布選總統否 柯文哲：反正最後一天是9/17

（中央社記者陳怡璇台北12日電）仍不鬆口是否選總統的台北市長柯文哲今天表示，8月不會宣布，「反正最後一天應該是9月17日」。

如果獨立參選，中央選舉委員會規定9月13日到17日受理申請為總統選舉被連署人。

媒體追問8月是否宣布，柯文哲表示，「還沒有這計畫」。看政論節目很多人討論他，但「討論的柯文哲在我看起來都很陌生」，每天謠言一大堆。

是否與其他黨派合作；他說，「活在世界上不是跟所有人都要合作？」盡量不要把任何人當敵人，什麼都有可能。

至於與民主進步黨是否心結已解、有合作空間，柯文哲說：「有什麼結嗎？我跟你講，我常常罵一罵去上個廁所回來就忘記。」他到屏東縣，民進黨籍的屏東縣長潘孟安就對他不錯，不需給全體貼標籤、扣帽子。

此外，時代力量昨天說，對柯文哲的兩岸說法存疑，無法認同「兩岸一家親」主張，更不會支持主權立場傾中的候選人。

柯文哲表示，他不算親中，在中美這麼大壓力下，台灣維持平衡才是最佳戰略，「不管藍綠各壓一邊，我都覺得...如果用日本、新加坡當參考點來看，我們目前的極端主張都不見得是最好」。

他說，反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，大小聲也沒好處，該做的事情要做，何必在言語上大小聲。（編輯：李明宗）1080712