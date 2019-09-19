政院通過自行車道升級4年計畫 投入16億元

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院會今天通過環島自行車道升級計畫 ，2020年到2023年預計投入新台幣16億元，進行打造國際化自行車路線、優化路網等措施，並結合國家風景區，規劃16條路線，打造深度旅程。

交通部上午在行政院會報告「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，共規劃三大主軸，包括第一是打造國際化自行車路線及其特色旅遊活動，例如加強5條東西向挑戰路線，並強化其友善及安全性；第二是發展在地化自行車深度旅遊，例如規劃並行銷多元型態的在地旅遊路線；第三是自行車環島路網的優化與安全改善，如改善道路鋪面不佳路段、為視距不足的急彎險坡路段加高護欄等。

交通部公路總局局長陳彥伯出席院會後記者會時表示，在執行策略方面，交通部在2015到2018年已完成自行車環島主幹路網（環島1號線及25條環支線），後續路網發展應與主幹路網銜接。自行車道依需求分為兩類，一是環島休閒類，由交通部負責主幹路網建置、教育部體育署負責區域路網建置；一為市區通勤類，由內政部營建署負責市區路網。另規劃16條多元路線及遊程，如慢遊北海岸、漫遊東北角路線等。

另外，交通部長林佳龍日前宣布將2021年訂為「自行車旅遊年」，推出4年的環島自行車道升級計畫，預計花費32億元，媒體詢問為何只剩16億元。交通部次長黃玉霖說，林佳龍是認為若成效良好，可以長程規劃，需要32億元，行政院先核定16億元，未來將視成效再提擴充計畫。

行政院長蘇貞昌上午在院會中表示，政府已逐年將台灣自行車路網建構完成，目前已有環島1號線、25條環支線，合計約2690公里的路網，未來4年還要投入16億元，除了持續優化路網、改善服務設施及提升安全外，還要結合國家風景區，再規劃16條路線，打造既國際、又在地的深度旅程。

蘇貞昌指出，自行車道的建置，除通勤與休閒運動功能外，也可行銷台灣各地的特色，對於促進觀光旅遊及帶動地方繁榮，都有相當助益。請各有關部會與地方政府加強合作，整合中央與地方資源，結合各地自然景觀、人文特色與當地美食、季節活動，例如他6月2日就是騎自行車去逛福隆國際沙雕季，共同打造更友善、更安全的自行車旅遊環境。

蘇貞昌說，自行車向來都是台灣品牌的代表產業，2018年產值就高達1153億元，台灣更在國際上享有「自行車王國」的美名，這不僅是因為台灣有居全球自行車業龍頭的品牌企業（捷安特、美利達），也是因為國內自行車使用人口（約511萬人）及各地自行車道密度都相當高。

他表示上一次擔任行政院長時，就推動「千里自行車道，萬里步道」，也宣布訂定5月5日為「台灣自行車日」，聯合國是去年才訂定6月3日為「世界自行車日」，台灣比聯合國還進步了十幾年。（編輯：楊玫寧）1080919