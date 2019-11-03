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被問任韓國瑜競總主委意願 朱立倫：當好助選員

最新更新：2019/11/03 12:04

（中央社記者蘇木春台中3日電）前新北市長朱立倫今天被媒體追問是否擔任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委時表示，歷任主席與中央黨部會做最妥適的安排，他最愛的就是好好當個助選員。

朱立倫今天到台中，陪同國民黨籍立委參選人黃馨慧前往南屯市場與西屯市場掃街，兩人並一同參與網路直播談政見。朱立倫掃街時，吸引不少支持者，展現人氣。

朱立倫掃街後，對於媒體追問是否擔任韓國瑜競選總部主委時說，昨天在台南的場合不可能去談相關問題，其實他要表達最重要的是大家都團結在一起，國民黨不管是歷任主席，或各個階層都要團結在一起，歷任主席與中央黨部會做最妥適的安排，每一個人都會扮演最重要的角色。

對於媒體評論朱立倫是未參選的最大母雞，他表示，唯一的母雞就是韓國瑜，國民黨需要更多的助選員，需要各方面的朋友，他昨天也再一次強調，不管是什麼「粉」，都應該當「中華民國粉」，才會獲得最大多數人的支持。

有關立委不分區名單，朱立倫說，中央黨部現在正蒐集各界的意見，目前為止大部分都還是屬於傳言，真正會緊鑼密鼓作業會是這週與下週。

媒體提問，國民黨主席吳敦義是否排入不分區名單。朱立倫對此表示，有聽到這樣的傳言，他尊重主席，最重要是要多給年輕人機會，多給未來縣市長或國會戰將一些機會。

至於下個階段將擔任何種角色？他指出，最愛的就是好好當個助選員，各個角色都是當好助選員。（編輯：戴光育）1081103

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