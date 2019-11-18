蔡總統：執政3年多 中華民國沒有被消滅掉

總統蔡英文18日走訪新北時受訪表示，接任總統至今，中華民國都沒有被消滅掉、沒有消失；中華民國台灣是目前最大共識，有人擔心中華民國會被消滅，恐要擔心國民黨那張不分區立委名單。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）總統蔡英文今天表示，她執政3年多，中華民國都沒有消失，如果有人要擔心中華民國被消滅，應該要擔心中國國民黨所提出的不分區立委名單。

總統蔡英文今天下午前往新北市中和國民運動中心，陪同要參加馬拉松比賽的「唐星兒」（心智障礙者）賽前練習，並為選手加油打氣。總統接受媒體聯訪時，被問到總統選舉相關議題。

蔡總統表示，前往登記總統選舉的時間會向外界說明，不會等太久。至於副總統的職權，都寫在憲法上面，就依照憲法的規定執行總統與副總統任務。

至於與副手賴清德的互動，蔡總統表示，她在昨天的演講就已經講很清楚，民進黨是民主進步的政黨，競爭才是進步的動力，尤其，當下國家最需要團結的時候，要更加團結。

她說，民進黨已經整隊完畢，要開始在選戰最後衝刺。對於在不同時間、不同背景、不同目的民意調查，都有不同的差異，民調都只是作為參考。

蔡總統也被媒體詢問是否立場一致，她說，當總統3年多了，中華民國都沒有被消滅掉，沒有消失；中華民國台灣是目前最大的共識，有人擔心中華民國會被消滅，恐要擔心國民黨那一張不分區立委名單。（編輯：李錫璋）1081118