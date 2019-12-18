韓國瑜強打經濟牌 要蔡總統不要用數字欺騙選民

（中央社記者余祥台北18日電）國民黨總統候選人韓國瑜在首場總統政見會第二輪發言秀出經濟數據，指總統蔡英文稱民進黨執政台灣經濟發展好是在欺騙選民，韓國瑜也反擊蔡總統對他房產爭議的質疑，「我跟你談大海，你跟我談浴缸」。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組總統候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段每人發言10分鐘。

韓國瑜在第二階段發言時表示，很遺憾在第一輪論述時間，他談大海，蔡總統談浴缸，他談的是國家、要往哪一個方向，但蔡總統提太平島挖石油、他房子的事，蔡總統第二輪可能會繼續問他柴米油鹽醬醋茶的事，這些問題非常狹窄。

蔡總統質疑他不敢面對房產爭議，韓國瑜說，他選到現在沒有對蔡總統個人操守提出質疑，因為他認為這是候選人之間基本的尊重，他們夫妻貸款買房子，付不起忍痛殺出，但蔡總統30多歲就買土地，他有說過嗎，蔡總統若干年後把土地賣了賺了1億8千萬元，他有說嗎。

韓國瑜說，這些媒體帶風向、網路帶風向，難道不就是民進黨一手豢養的嗎；今天抓到一個楊蕙如網路帶風向，蔡總統應勇敢告訴人民，還有多少楊蕙如，民進黨用納稅人的錢養網軍、打擊政治對手，他都沒有說什麼，蔡總統卻用媒體黑他的資料，在政見會上提出，令他無法接受。

韓國瑜強調，他根本不怕面對這些問題，但他希望探討的是更廣大國家前途和未來。

韓國瑜表示，民進黨應用政績讓人民感動，化為行動去投票，而不要再用數字欺騙。

他說，蔡總統剛剛提到自己值得信賴、20年經濟最好，但2016年至2018年台灣人民選出的代表字分別為苦、茫、翻、亂，蔡總統還要告訴大家民進黨執政得很好。

影片來源：華視直播頻道YouTube頻道

韓國瑜拿出手板說，2018年超過3萬家公司解散創下10年新高，歇業工廠近4000家，比前一年增加45%，2019年10月出口訂單連續12個月負成長，第3季製造業生產值成長率為負7％、10月份景氣概況連續10個月呈現黃藍燈，金管會公布今年前三季上市公司累計稅前淨利年衰退19％，2018年統計不到30歲的勞動階層一年收入只有39萬元，比20年前43.3萬元更少。

韓國瑜說，這麼差的成績、這麼差的經濟表現，蔡總統還要告訴人民經濟好得不得了。

他說，蔡總統動不動講觀光客創下新高，但民進黨是把轉機外國人也算成一個觀光客，麻煩蔡總統苦民所苦，接近基層，看看觀光業、民宿業者、遊覽車業者、茶農等，真的慘得不得了，高雄市遊覽車公會理事長原有128輛遊覽車，但民進黨執政3年多，現在只剩下一輛，蔡總統還要說觀光業很好。

韓國瑜也批，蔡總統執政，中華民國變成國際經濟孤兒，各國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）進行經濟整合，但台灣進不去，東西賣不出去、人進不來，台灣如何發大財；過去前總統陳水扁執政時，台灣還能以中華台北進入國際組織，但現在一步也走不出去。

韓國瑜最後說，知恥近乎勇，民進黨執政真的不行，蔡總統應該先承認，不應欺騙選民。（編輯：紀淑芳）1081218