內政部調查 新住民家庭平均月收達5萬多元

（中央社記者王承中台北11日電）內政部公布最新新住民生活需求調查結果，新住民家庭平均月收入較前次民國102年調查，增加新台幣6401元，從4萬6173元，提升至5萬2574元。整體勞動參與率為70.92%，明顯高於一般民眾的59.19%。

儘管整體新住民家庭平均月收入提升至5萬2574元，相較一般家庭平均月收10萬9204元，新住民家庭經濟資本仍較為薄弱。

內政部今天下午召開記者會，公布民國107年新住民生活需求調查結果。新住民以35至44歲青壯年居多，占47.3%；在台工作以服務業為主，占59.6%；整體勞動參與率為70.92%，明顯高於一般民眾的59.19%；家庭平均月收入也較前次102年調查的4萬6173元，提升至5萬2574元，增加新台幣6401元。

加入全民健康保險的新住民達97%，較102年調查增加7.5個百分點；另外，勞保、漁保、農保與公保等在職保險的投保比率，也由102年的32.6%，增加到55.5%，新住民在社會保險的覆蓋率，已有明顯的提升。

調查顯示，有6成以上新住民在台居住期間已超過10年，主要來自中國及東南亞國家，其中曾參加各項照顧服務措施的新住民，也從102年調查的37.6%增加到54.2%，參與的主要項目，包括汽機車駕訓考照、國中小補校、成人基本教育研習班、識字班等，顯示新住民願意積極融入在台的生活。

而新住民家庭型態也已從複合家戶，逐漸轉變為核心家戶（小家庭）型態，新住民的子女有62.4%尚在接受國民基本教育，願意子女在校學習母語者占73.4%，也有53.2%支持子女返回原籍地（母國）就業，顯示新住民對子女學習母語、跨國就業或與母國親友交流等，都保持正向開放的態度。

內政部表示，台灣新住民人數已近56萬人，為瞭解新住民在台生活需求情形，自92年起，每5年辦理1次「新住民生活需求調查」，這次調查共完成1萬8000餘份有效樣本，結果顯示，不論新住民的納保率、家庭收入或參與照顧服務措施等情形，都有所提升改善。（編輯：紀淑芳）1090311