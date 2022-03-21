再駁跳船說 國民黨：5鄉鎮長等基層公職民代入黨

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨近日有不少基層民代退黨，被形容出現「跳船潮」。國民黨今天表示，包含5名現任鄉鎮長等16名現任基層民選公職、民代加入國民黨，以實際行動表達認同。

國民黨近日在各地有不少基層民代、黨員退黨，被形容出現「跳船潮」。但國民黨主席朱立倫昨天表示，最近有幾名基層民代離開國民黨，但近5個月來，在國民黨最艱困時刻，有近5萬名黨員回到國民黨，其中包括37名各地民代、公職人員，國民黨黨員數不斷增加，這才是真正的趨勢。

國民黨今天發布新聞稿指出，朱立倫去年上任之後，發起萬人回娘家「同舟計畫」，獲得近5萬人加入以實際行動表達對國民黨理念的認同，不少基層民選公職及鄉鎮代表也紛紛響應，包括金門縣金湖鎮長陳文顧、金門縣金沙鎮長吳有家、花蓮縣新城鄉長何禮臺、花蓮縣吉安鄉長游淑貞、台東縣延平鄉長胡黃廣文等人。

國民黨表示，更貼近基層的村里長，也有台北市文山區樟新里長歐陽禾英、基隆市七堵區瑪南里長蘇陳素花、基隆市信義區東明里長翁誠鍾、屏東縣新埤鄉萬隆村長賴鍾達、屏東縣佳冬鄉塭豐村長李明杰等，選擇加入或回到國民黨，在基層一同服務、守護鄉親。

除地方民選公職外，國民黨指出，在基層反映民意需求、監督行政的鄉鎮代表中，就有花蓮縣卓溪鄉代會主席金淑敏、彰化縣北斗鎮民代表陳世凱、彰化縣埔心鄉民代表林淑華、花蓮縣吉安鄉民代表劉靜文、苗栗縣後龍鎮民代表陳美雪、宜蘭縣五結鄉民代表黃子堯等人加入國民黨，共同奮鬥打拚。

國民黨表示，現任的5名鄉鎮長、1名代表會主席、5名鄉鎮民代表與5名村里長等，從無黨籍的身分加入或回到國民黨，呼應國民黨「與民同在、貼近民意」的立場，共同強化建設地方的力量，為台灣的基層服務工作一起努力。（編輯：蘇志宗）1110321