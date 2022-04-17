率民眾黨參選人路跑 黃珊珊：為健康不為他人

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市長柯文哲屬意的接班人副市長黃珊珊今天率民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳宥丞參加路跑，被問是否「母雞帶小雞」，黃珊珊說，她是為了健康而跑，不是為了任何人。

2022台北科技盃愛地球公益路跑今天上午在大直美堤河濱公園區起跑，黃珊珊在完賽後接受媒體聯訪表示，今天報名10公里組，跑了1小時17分鐘52秒，算還不錯的成績，現在快哭出來了，因為很感動。

黃珊珊說，她今天有內湖鐵人運動三項協會一起陪跑，被內湖鐵人教了一週，練習調呼吸、調步伐，希望明年可以跑21公里。

被問到是否希望明年能以市長身分路跑，黃珊珊笑著回應，大家一起加油吧。她說，她與黃瀞瑩、陳宥丞今天都完賽，明年一樣會一起跑。

媒體詢問，今天是不是「母雞帶小雞」；黃珊珊表示，3人本來就會一起運動，是一起運動的人。

媒體追問，路跑是許多青年喜歡的運動，是否藉此加入青年族群；黃珊珊表示，以前生過病，開始運動後身體才變好，她去年跑了5公里，體會到健康最重要，運動是抵抗病毒最好的方法。

黃珊珊強調，運動是為了自己的健康，不是為了任何人，也希望大家都健康。

對於柯文哲昨天說，疫情這麼嚴重，黃珊珊不會現在辭職打選戰；黃珊珊表示，現在就是把工作做好，跟台北市民一起守護台北，她只擔心市民的健康，市民不健康，想選舉也沒有用。

傳出國民黨立委蔣萬安已在撰寫市政白皮書備戰選舉，黃珊珊表示，每天把自己的工作做好就好；柯文哲到場後聽聞則哈哈大笑，不多做表示。

柯文哲約在上午9時30分逛完攤位準備前往下個行程，此時蔣萬安正好抵達，被問到要不要去打招呼，柯文哲回答「不用啦、不用啦」便快步上車離去。（編輯：張銘坤）1110417