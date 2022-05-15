疫情高峰即將來臨 政院討論65歲長者快篩陽即給藥

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（中央社記者陳俊華台北15日電）衛福部日前指出，國內疫情高峰會落於5月中下旬。媒體報導，長照機構將增加「普快篩」頻率，快篩陽性就給藥。行政院知情人士今天說，這部分5日就已施行，目前專家會議討論的是65歲以上長者快篩陽性就給藥，有共識後將對外說明。

媒體報導，指揮中心昨天證實已有近600家機構發生群聚，超過4000人確診。行政院高層、指揮中心、衛生福利部昨晚漏夜開會到凌晨，已討論出因應方案，將針對長照機構增加「普快篩」頻率和次數，快篩陽性就隔離、給藥。

政院知情人士向中央社記者表示，沒有報導所謂的行政院、指揮中心開會到凌晨這件事，報導內容部分有落差；至於住宿型長照機構安養中心的長者快篩陽性就給藥，這部分5月5日就已經施行，不是新的議題。

政院人士指出，實際上近期討論快篩陽性直接給藥，是針對65歲以上的長者，正由專家會議、縣市政府討論中，但因用藥涉及醫療專業，如果有共識近期將由指揮中心對外說明，仍在意見整合中。

另外，4月26日實施居隔新制「3+4」後，居隔人數大幅降低到2萬多人左右。外界建議，只要打完3劑疫苗、篩檢呈陰性，並無確診與傳染他人風險後，就可免被匡列居隔。

政院人士表示，要看疫情發展再來做討論，居隔3+4新制是否可能再放寬、在哪些條件下放寬等，都有在討論；目前台灣整體死亡率較低、中重症比例也相對低，而無症狀或輕症者維持在99.6%左右。

政院人士說，將持續觀察疫情是否有線性穩定，如果能維持比例，就會權衡居家隔離對社會民生的影響，以及對地方政府的負擔，通盤考量後可能有所調整。

衛福部12日在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，會後表示，單週共累積新增本土病例30萬2754例，進入廣泛社區流行，預估國內疫情高峰會落於5月中下旬。（編輯：楊蘭軒）1110515