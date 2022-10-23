出席國民黨黨慶 盧秀燕：完成連任使命守護市民

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市長盧秀燕今天出席國民黨台中市黨部舉辦的黨慶活動，盧秀燕表示，執政目的就是為了國家、為了人民，會完成國民黨交付的使命讓自己連任，守護城市、市民。

國民黨台中市黨部今天舉行建黨128年黨慶，盧秀燕今天行程滿檔，仍出席黨慶活動，她頒發感謝狀給黨齡超過70年以上的老黨員，並和黨員們合唱生日快樂歌。

盧秀燕表示，4年前，因為眾志成城，在台中市贏得執政權，非常不容易，那是國民黨最辛苦的時候，所有黨產都遭抄家充公，一無所有，但國民黨沒有因此喪志，人民還是對國民黨有期待，希望政黨競爭，讓台灣人民生活更好。

盧秀燕說，她為國民黨贏得台中市的政權，也是六都唯一女市長，因為是市民給的機會，她相當珍惜，4年來沒有睡好覺，雨下大一點，擔心淹水，風大一點，憂心有人受影響，戰戰兢兢，因為身為一個市長要保護市民、城市。

盧秀燕細數，4年來，除了市政要運作，遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、百年大旱、食安危機等，但她仍堅守著守護台中、市民的那一條線，這次連任標語就是「守護台中、守護市民」。

她說，執政不容易，執政的目的，不只是為了國民黨，也是為了國家、人民，國民黨從創建國家開始，那麼多人拋頭顱、灑熱血，就是為了國家、人民，莫忘初衷，會貫徹國民黨宗旨，雖然艱難，但會努力承擔責任。

盧秀燕說，會完成國民黨交付的使命繼續連任，也會善盡職責全力輔選，讓34席提名的市議員全壘打，行有餘力跨外縣市輔選，希望國民黨優秀人才為人民服務。（編輯：陳仁華）1111023