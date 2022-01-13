科研探空火箭發射場域啟用 科技部：開始受理申請

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（中央社記者蘇思云台北13日電）科技部今天表示，位於屏東縣牡丹鄉旭海的短期科研探空火箭發射場域正式啟用，今天開始接受火箭科研團隊申請使用，這將是繼太空發展法去年三讀通過後另一個重要里程碑。

科技部今天發布新聞稿，為促進我國太空科技發展，提供各類型探空科學實驗設施，在合法、安全的前提下，科技部擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742及743地號做為「短期科研探空火箭發射場域」。

科技部表示，該場域提供由科技部補助、委託或出資科學技術研究發展計畫的執行單位或受委託單位申請，以進行技術驗證或科學實驗火箭。

科技部表示，今天開始接受符合規定的火箭科研團隊申請使用短期科研探空火箭發射場域。根據「短期科研探空火箭發射場域作業指引」規定，申請單位必須在預定發射日60天前，用書面方式向科技部申請使用發射場域，相關資料可以到國家實驗研究院國家太空中心官網下載。

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科技部表示，短期科研探空火箭發射場域正式啟用，將是台灣邁向完備太空基礎設施的第一步，後續會督導國家太空中心妥善利用短期科研火箭發射場域，積極提升太空科技能量，持續精進本土太空技術，培育太空關鍵科技人才。

科技部表示，由於短期科研探空火箭發射場域位在屏東縣牡丹鄉原住民族傳統領域，依據原住民族基本法，使用前必須先完成原住民族諮商及同意程序。旭海部落會議在去年11月22日討論後，同意有條件通過科技部辦理「短期科研探空火箭發射場域」事項，並已依程序公布會議紀錄30天，盼達到兼顧科技發展與住民權益的雙贏目標。（編輯：張均懋）1110113