嘉義沿海鳥況豐富 鴨雁鷗鷺群聚覓食

嘉義縣政府、中華民國野鳥學會31日在布袋鎮廢鹽灘野放一隻黑面琵鷺，成為台灣野放的第84隻黑琵，只見廢鹽灘上群聚數百隻候鳥或覓食、或休憩，令人驚豔。中央社記者江俊亮攝 108年1月31日

（中央社記者江俊亮嘉義縣31日電）目前正值嘉義縣沿海鳥況最豐富時期，成群的冬候鳥在溼地覓食，有時鴨雁鷗鷺群飛，宛如北宋詞人李清照筆下「爭渡，爭渡，驚起一灘鷗鷺」真實寫照。

嘉義縣政府、中華民國野鳥學會今天在布袋鎮廢鹽灘野放一隻原本虛弱腳軟、送醫治療後康復的黑面琵鷺，成為台灣野放的第84隻黑琵，只見廢鹽灘上群聚數百隻候鳥，令人驚艷。

中華民國野鳥學會常務理事郭東輝表示，廢鹽灘上白色羽毛的一群，是全球瀕危的黑面琵鷺，目前全球紀錄不到4000隻；有著黑色羽毛的是俗稱「魚鷹」的鸕鶿，另有尖尾鴨等悠游覓食。

嘉義縣長翁章梁也說，目前嘉義縣布袋、東石沿海鳥況非常豐富，除了布袋廢鹽灘之外，也有成群的冬候鳥在鰲鼓溼地森林園區覓食，是嘉義縣沿海賞鳥勝地。

根據林務局嘉義林區管理處的資料，每年11月至隔年3、4月是鰲鼓溼地森林園區的候鳥季節，從北方遠道而來的候鳥，為了囤積北返的脂肪，每天都在溼地覓食，享用南方國度的豪華大餐。

嘉義林管處指出，鰲鼓溼地森林園區1、2月間的候鳥有黑面琵鷺、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨等，遊客可在北堤8個賞鳥亭欣賞，肉眼可見大白鷺、蒼鷺、野鴨等，或以望遠鏡觀察黑面琵鷺、鸕鶿等，傍晚可登上堤防欣賞夕陽。

中央社記者今天實地走訪鰲鼓溼地森林園區，在「鷹揚鰲鼓」入口意象北側埤塘、人工濕地、土地公廟一帶，發現成群野鴨、大白鷺、蒼鷺覓食，目睹大白鷺與蒼鷺騰空而起景觀，頗有李清照詞筆下「驚起一灘鷗鷺」的意境。

嘉義林管處指出，占地1470公頃的鰲鼓溼地森林園區，植物多達300多種，動物超過600種，豐富的鳥類資源尤其令人驚艷，其中不乏多種珍貴稀有的保育類，是台灣西部不可多得的生態綠洲。

林管處表示，鰲鼓溼地的產生，原為1960年代政府推動開發海埔新生地，選在嘉義縣東石鄉鰲鼓圍堤造陸，當年由於機器設備缺乏，因此徵召受刑人前往勞動，歷經5年、耗資新台幣3億多元，才完成約1000公頃的海埔新生地。

後來，政府以10年時間土地洗鹽淡化，但因台灣西部沿海超抽地下水，造成地層下陷，其中近300公頃海埔新生地低於海平面，加上土地鹽化而荒廢，因此成為候鳥覓食的溼地，2012年11月由林務局設為鰲鼓溼地森林園區。（編輯：黃世雅）1080131

目前正值嘉義縣沿海鳥況最豐富時期，成群冬候鳥在溼地覓食，有時鴨雁鷗鷺群飛，在鰲鼓溼地森林園區「鷹揚鰲鼓」入口意象北側，31日也有成群大白鷺、蒼鷺覓食。中央社記者江俊亮攝 108年1月31日