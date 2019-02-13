澎湖元宵乞龜 各宮廟比過年更熱鬧

澎湖地區早年每到元宵節，各廟宇都有大小不一的肪片龜供奉在神桌上，讓善男信女前來乞求，這個傳統乞龜文化淵遠流長，至今年年元宵節各宮廟多會打造米龜供民眾來「乞龜」。圖為白坑村玉聖殿1萬2000斤的米龜。中央社 108年2月13日

（中央社澎湖縣13日電）「北天燈、南蜂炮、東寒單，西乞龜」是元宵節慶的重頭戲，其中澎湖元宵文化系列活動將16日登場，各大小廟宇都有乞龜等習俗，澎湖的武轎也將出動繞境，為元宵掀高潮，比過年還熱鬧。

澎湖縣長賴峰偉與防區指揮官呂坤修將軍等人，今天在馬公觀音亭主委王順輝陪同下，依循傳統為3000和1000斤等2隻米包龜點睛，之前也先行為天后宮8000斤大米龜點燈，為今年的元宵乞龜活動拉開序幕。

觀光局澎湖國家風景區管理處「2019澎湖元宵乞龜祈福趴趴GO」活動，16日在馬公文澳城隍廟開跑，提供1萬套平安龜紀念幣及800個菊島浩克綠蠵龜公仔，在全縣10座宮廟可乞求。非澎湖籍遊客依乞龜摺頁，前往指定廟宇蓋滿5個集章，再持機、船票及身分證件，可至澎湖機場旅遊服務中心或澎湖遊客中心兌換公仔，兌完為止。

賴峰偉表示，「元宵玩三暝」，在澎湖元宵節又稱小過年，比過年還熱鬧，全縣有200多座大小廟宇，在元宵節都有乞龜、過平安橋、武轎繞境、猜燈謎或摸彩等活動，歡迎各地前來澎湖過元宵，體驗特殊的乞龜文化。

澎湖早年每到元宵節，各廟宇有各式大大小小的肪片龜，供奉在神桌上，供善男信女加心願來乞求，這傳統的上元乞龜文化，源遠流長迄今超過200年，澎湖天后宮在民國76年首次將肪片龜改以堆砌8000斤米包龜。

澎湖堆砌米包龜大部份由馬公陳兆慶與孫一中等人堆砌，今年除受邀遠赴大陸泉州堆砌5萬斤大米包龜外，澎湖也有10餘處宮廟受邀堆砌10餘隻，其中與白坑玉皇殿1萬2000斤，至於湖西龍門觀音宮最大一隻2萬斤米包龜，堪稱最大的一隻，13日將完成堆砌，趕在元宵節前完成，至於黃金龜仍由馬公鎖港北極殿的260兩最大，將是元宵乞龜文化活動，最大的亮點。（編輯：吳佳穎）1080213