澎湖七一三事件70週年特展 共創族群共榮

（中央社澎湖縣13日電）國家人權博物館今天在澎湖開拓館展出「山東流亡學生與澎湖七一三事件」70週年特展，藉此理解歷史脈絡、撫平傷痕，共創族群共榮。

「山東流亡學生與澎湖七一三事件」70週年特展，今天由國家人權博物館長陳俊宏、澎湖縣政府參議張武福、議長劉陳昭玲、員林崇實高職校長吳貽誠、文化局長王國裕、政治受難者蔡敬儀等人共同打開舊皮箱，象徵當年山東流亡學生從廣州到澎湖的過程。

陳俊宏表示，「澎湖七一三事件」是台灣一個很重要的歷史事件，今年屆滿70週年，當年國共內戰，山東各地5000多位學生分批搭船抵澎，希望能在半讀半訓的過程中完成學業，不幸中間發生刺傷學生，到最後演變出匪諜事件，多位師生遭槍殺，也就是史上所說的「澎湖七一三事件」。

陳俊宏表示，國家人權博物館肩負著傳承集體記憶的任務，希望藉由今年七一三事件70週年特展，讓國人認識七一三事件和山東流亡學生的生命脈絡，開啟更多的對話，並由當事人與其後代來述說過去的故事，瞭解曾經走過的路、撫平過去傷痕，促成各族群的對話與理解，共促族群融和共榮。

「山東流亡學生與澎湖七一三事件」70週年特展，今起在澎湖開拓館展出，包括有「我們要讀書」、「澎湖七一三事件與山東流亡師生冤獄案」、「直把它鄉作故鄉-山東到台灣」和「曲終人未散-記憶與真相」等4大單元，來敘述山東流亡學生的故事，展出至11月3日止，8月2日起也將在台北景美紀念園區展出。

被喻為「外省人的二二八事件」的「澎湖七一三事件」，在民國38年政府戰亂失利，當時山東所國立生輾轉至廣東，由山東政府與教育及國防部協商來台，成立子弟學校安置並接受教育。當年的7月13日，第四聯中學生要軍方履行讀書從軍的諾言，與軍方發生爭執，當時的澎湖防衛部司令李振清指使槍兵刺傷學生李樹民與唐克忠等人，引發所謂的「七一三事件」。

隨後澎湖聯中校長共推煙台校長張敏之代表取得學生授教權，卻引發「匪諜」等嫌疑而遭逮捕，包括當時的鄒鑑校長和其他學生等人在台北遭處死，隨後600多名學生力爭退伍復學，並欲赴總統府陳情，最終受困在台中車站，多名學生被捕並判刑，所幸最終獲得平反與補償，政府在98年8月在馬公觀音亭設立有「澎湖七一三事件」紀念碑。（編輯：黃世雅）1080713