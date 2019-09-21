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紀念九二一地震 健行拾記憶偏鄉童體驗新科技

最新更新：2019/09/21 15:36
九二一地震重創中部地區，台8線中橫公路谷關至梨山路段更因而管制20年。為振興大梨山地區觀光，參山國家風景區管理處21日上午舉辦「中橫20．幸福不落」千人健行活動，號召民眾以運動休閒方式紀念九二一。中央社記者趙麗妍攝　108年9月21日
九二一地震重創中部地區，台8線中橫公路谷關至梨山路段更因而管制20年。為振興大梨山地區觀光，參山國家風景區管理處21日上午舉辦「中橫20．幸福不落」千人健行活動，號召民眾以運動休閒方式紀念九二一。中央社記者趙麗妍攝　108年9月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）中橫公路谷關至梨山路段因九二一地震管制20年，參山國家風景區管理處今天舉辦健行活動；另外，東勢區偏鄉學童獲邀北上體驗VR虛擬實境，體驗新科技，遨遊異國風情。

九二一地震重創中部地區，給許多民眾帶來沉重的傷痛記憶，今天是九二一地震20週年，各地紛紛舉辦活動。

台8線中橫公路谷關至梨山路段，因九二一地震重創管制20年，為振興大梨山地區觀光，參山國家風景區管理處上午舉辦「中橫20．幸福不落」千人健行，號召遊客以運動休閒紀念九二一地震。

今天清晨人潮陸續聚集在中橫公路牌樓前，觀光局代言人「喔熊組長」帶領熱身，立委江啟臣、市議員冉齡軒及青年登山家呂宗翰等人熱情領走。

呂宗翰表示，走過世界高山，仍對台灣山林的蒼翠之美情有獨鍾，期盼透過別具意義的健走活動，喚醒民眾對谷關美景的記憶。

位在東勢偏鄉的新成國小，全校師生不超過100人，TBC群健有線電視選在九二一地震20週年當日，帶著偏鄉孩童北上到VR旅行樂園遊玩，透過VR虛擬實境，暢遊越南峴港，飛越巴拿山，讓孩子們實現環遊世界的夢想。

許多孩子第一次體驗VR科技，戴上VR眼鏡跟著船身搖晃，像是真的坐上飛機來到異國，體驗歡樂的水上派對，直呼刺激又好玩。（編輯：林沂鋒） 1080921

九二一地震20週年，當年強震重創中部地區，位在東勢偏鄉的新成國小學生21日透過有線電視業者協助，北上到VR旅行樂園遊玩，許多孩子第一次體驗戴上VR眼鏡，直呼刺激又好玩。中央社記者趙麗妍攝　108年9月21日
九二一地震20週年，當年強震重創中部地區，位在東勢偏鄉的新成國小學生21日透過有線電視業者協助，北上到VR旅行樂園遊玩，許多孩子第一次體驗戴上VR眼鏡，直呼刺激又好玩。中央社記者趙麗妍攝　108年9月21日
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