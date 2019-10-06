台灣設計展首日突破20萬人次 創歷屆紀錄

2019台灣設計展5日開展，屏東縣政府表示，為期16天的展覽，首日參觀人次即突破20萬人次，已打破歷屆設計展紀錄。（屏東縣政府提供）中央社 108年10月6日

（中央社屏東縣6日電）2019台灣設計展5日開展，屏東縣政府今天指出，展場有主展區－台糖縣民公園、衛星展區－屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，首日參觀人潮即突破20萬人次，創下歷屆設計展紀錄。

屏東縣政府表示，為期16天的2019台灣設計展，首日參觀人次即突破20萬人次，打破歷屆設計展紀錄；國慶連假即將來臨，主展區在10日至12日將延長開放至晚上10時，邀請大家利用連假到屏東一遊。

台灣設計展在台糖縣民公園打造出全台首見「超級南」的設計超市，昨天下午1時開放時，立即湧入大批民眾爭相入場參觀；「雲霄推車」的展場設計讓參觀民眾眼睛為之一亮，成為最佳拍照打卡的一大特色；醒目的縣政宣傳單，也讓民眾索取一空，讓工作人員忙於補貨。

另外，設計展推出的「好屏便當」吸引民眾大排長龍搶購，售價新台幣150元的「好屏便當」昨天以秒殺速度完售，讓不少民眾撲空；今天再湧現排隊人潮，現場以發放號碼牌方式，方便民眾能購買。

縣政府指出，對於買不到「好屏便當」的民眾表示歉意，由於「好屏便當」為當天新鮮製作，為求嚴格把關食材與料理品質，現場採限量供應，歡迎民眾多加利用線上預訂。

設計展中還特別推出的遊市區雙層巴士，昨天班班客滿，現場領號碼牌乘客大排長龍，縣政府表示，經緊急與業者協調後，決定從今天起增加2班次，希望讓更多民眾都能搭到雙層巴士。

縣政府指出，2019台灣設計展，屏東縣長潘孟安延續舉辦今年台灣燈會精神，採取每天滾動式檢討，設計展第一天，不少民眾提供主展區的展場意見，潘孟安昨晚開完檢討會，立即到主展區走一遍，找出所有不足的部分，馬上修正，盡速改善。

潘孟安在臉書（facebook）貼文表示，讓民眾逛得盡興、安全第一，是縣政府的最高目標。

縣政府表示，台糖縣民公園主展區每晚點亮「超級靚」夜間光藝展，在周末假期推出超級市集、超級舞台等多項戶外展演活動；在衛星展區部分，屏東菸葉廠有「教育設計展」，勝利星村創意生活園區展出「屏東事」；設計熱點，在屏東美術館、竹田西勢樂智園區登場。（編輯：戴光育）1081006

2019台灣設計展5日開展，湧入大批民眾爭相入場參觀，首日參觀人潮也突破20萬人次，創下歷屆紀錄。（屏東縣政府提供）中央社 108年10月6日