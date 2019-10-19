台灣欒樹染紅新北街頭 黃花雨變裝秀秋天詩意

時序值秋，台灣欒樹也在路旁以火紅樹梢展現秋日詩意，18日一列捷運列車駛過，襯托後方高樓與成排欒樹，繽紛色彩形成美麗風景。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年10月19日

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北的秋天街頭展現繽紛色彩，台灣欒樹一樹的火紅蒴果，襯托鮮黃的花朵，讓人感受秋高氣爽的涼意。淡水河邊百齡公園旁，捷運列車駛過窗外整排開花的欒樹，成為美麗風景。

新北市府農業局今天表示，台灣欒樹屬無患子科，是台灣特有原生種，外觀與苦楝樹相似，又稱苦楝舅、台灣金雨樹，是原生落葉喬木。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，新北市板橋區萬坪公園的台灣欒樹，只不過隔短短3星期，已經從原先的黃色變成現在的紅褐色。

農業局說，台灣欒樹的花期顏色繽紛，從淡黃色、鵝黃到橙橘色、淡紅、深褐色，有如漸層般演變。深秋後，花朵受孕，又結成嫩紅的膨脹蒴果，好像一串串紅色燈籠，或多層次的彩色燈泡。

記者實際觀察，在土城區和城路點綴開花的黃欒樹與蒴果的紅欒樹，市立土城醫院前也有繽紛色彩，中和莒光路有欒樹大道，土城中正路67巷有欒樹隧道。

市府說，新北市三重區、中和區、板橋區，及樹林區、淡水區等地，都有栽植，約有6000多棵台灣欒樹，無論是行道樹或校園景觀，幾乎全區都可看到它美麗的蹤影。

記者18日實際採訪淡水中正東路百齡公園，靠近淡水氣候觀測所的欒樹隧道，落花鋪滿金黃的地毯，靠近台北捷運旁的欒樹，火紅的蒴果已經在樹冠爭奇鬥豔。

台灣欒樹深秋開始變換樣貌，在細碎的黃花雨，及紅色蒴果間變換姿態。百齡公園由於居高臨下，往關渡方向眺望，捷運車廂駛來襯托背後的高樓與一整排的欒樹，繽紛色彩在樹梢搖曳，成為秋天美麗的風景。（編輯：方沛清）1081019

秋日的新北市街頭呈現繽紛色彩，台灣欒樹的鮮黃花朵，搭配綠葉、褐色枝幹及背後藍天，讓秋季更顯繽紛。圖為108年10月12日新北街頭金黃盛開的台灣欒樹，中央社記者黃旭昇新北市攝 108年10月19日