日本高校師生桃園參訪 傳統文化為橋交流情誼

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）日本長野縣飯山高等學校的83名師生，今天上午參訪桃園市光啟高中，學校也規劃了原住民舞蹈表演，以及台灣傳統象棋及香包等DIY課程，透過文化增進師生們在課程外的情誼交流。

光啟高中董事長黃東榮表示，為了讓來訪的長野縣飯山高等學校師生感受到台灣的熱情，校方除了安排多次在全國舞蹈比賽榮獲佳績的原住民舞蹈社演出，讓來訪師生一睹台灣原住民文化的風采，也精心安排了中國象棋體驗、中國傳統香包的製作，以文化為橋梁深化雙方情感。

學生王愷欣表示，以往出國只是單純的觀光旅遊，沒有辦法與當地居民進行深入的文化交流，學校這次規劃由普通科高一、高二學生擔任接待，同學不但可以跟日本學生透過簡單的英文日語溝通，還有簡單的DIY課程規劃，讓日本學生了解台灣文化，也讓交流更有趣。

校長陳成業表示，為提升學生多元文化意識，並擴大國際視野，校方相當重視國際教育及交流活動，因此積極爭取相關交流活動的進行，也希望透過師生間的交流，開啟兩校未來合作的契機，也期待光啟高中規劃的行程能讓日本師生滿載而歸。（編輯：陳清芳）1081023