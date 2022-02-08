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春節期間加強失蹤人口查尋 中市警助112人返家

2022/2/8 17:13（2/8 17:36 更新）
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台中市第四警分局春社派出所員警於春節期間接獲轄內83歲張姓老翁報案，稱39歲兒子離家打拚2年多，因經商受挫、生活遭逢劇變後音訊全無。員警積極調閱相關資料，終於和他的兒子取得聯繫，成功勸說張男在大年初二返家與父親團圓。（台中市警察局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月8日
台中市第四警分局春社派出所員警於春節期間接獲轄內83歲張姓老翁報案，稱39歲兒子離家打拚2年多，因經商受挫、生活遭逢劇變後音訊全無。員警積極調閱相關資料，終於和他的兒子取得聯繫，成功勸說張男在大年初二返家與父親團圓。（台中市警察局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市警察局在農曆春節期間，加強失蹤人口查尋，統計轄區15個警分局在加強重要節日安全維護工作期間，共計幫助112個家庭找回走失的親人返家團圓。

台中市警察局今天發布新聞稿表示，農曆春節期間，訂定「協尋失蹤人口返家團圓執行計畫」，15個警分局共計幫助112個家庭，找回走失的親人。

第四分局春社派出所員警，春節期間接獲轄內83歲張姓老翁報案稱39歲的兒子離家打拚2年多，因經商受挫、生活遭逢劇變後音訊全無；員警積極調閱相關資料，終於和他的兒子取得聯繫，勸說老翁兒子在大年初二返家與父親團圓。

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霧峰分局萬豐派出所警員在1月26日接獲有一名52歲男子因積欠債務，萌生尋短念頭，經手機定位後於霧峰區中正路91巷口附近發現男子座車，確認身分後，耐心傾聽男子心聲、安撫情緒，男子後來在警方陪同下到派出所休息，警方聯繫家屬將男子帶回家。

大雅分局潭子分駐所春節前執行巡邏勤務時，發現一名行動不便男子拄著拐杖在路口徘徊，下車主動關懷，詢問得知男子疑似患有精神障礙，以警用電腦系統查知身分，通知家屬帶回，男子母親感動表示，很開心能在過年期間找到兒子回家團圓。（編輯：陳仁華）1110208

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