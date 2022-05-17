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台南市畜牧場綠能設施 近2成完成設置

2022/5/17 17:40
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府全力推動綠能，農業局統計，台南市1787場畜牧場中，325場設置綠能，設置比例18.19%，發電總量144MW（100萬瓦）。

台南市政府農業局今天在市政會議提出畜牧場設置綠能報告指出，台南市畜牧場設置綠能325場（家禽205場、家畜120場），核准設置面積143.03公頃，發電總量144MW，設置比例18.19%。

農業局表示，台南市有1787場畜牧場，主要分佈於大新營區、曾文區及大北門區。

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不過，畜牧場設置綠能也有困難之處，農業局人員說，畜牧場設置綠能以屋頂型為主，部分畜牧設施屋頂結構強度不足，增加設置難度；台電埋設主要饋線距離無法直接連接畜牧場綠能設備，業者需自行負擔挖埋管線費用，降低設置意願；畜牧場生物安全防疫疑慮，易有動物緊迫等情事發生，也影響設置意願。

農業局希望今年協助40場畜牧場設置綠能設施，裝置容量達到180MW，明年起年增50場，裝置容量年增50MW；預估114年畜牧場設置綠能設施裝置容量達330MW的目標。（編輯：謝雅竹）1110517

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