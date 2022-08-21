媒合攤商捐食材 台南第19處惜食平台啟用

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市政府結合轄內零售市場建置愛心惜食平台，將攤商捐贈食材媒合鄰近社福團體或社區供餐據點使用，第19處惜食平台今天在東區虎尾寮公有零售市場啟用，並持續規劃增加。

台南市長黃偉哲上午出席虎尾寮公有零售市場愛心惜食平台啟用儀式致詞表示，愛心惜食平台藉由公私協力，發揮資源不浪費、垃圾不增加，並將食材提供給有需要的人，實現三贏功能，使民眾藉由小小的善意舉動增進社會公益，讓分享食材不只傳愛社區，更達到惜食愛物、地球永續目標。

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黃偉哲表示，社會局媒合各惜食平台鄰近社福團體或社區供餐據點，以市場攤商或民眾捐贈食材補充，各市場捐贈的食材種類多樣，除蔬菜、水果，也有生鮮魚肉類及部分熟食，在施與受過程中形成良善循環。

台南市政府社會局提供資料指出，台南市愛心惜食平台自108年7月於東菜市場佈建第一處，陸續透過公私部門協力增設，虎尾寮公有零售市場惜食平台為全市第19處，各平台累計至今年7月止，捐贈食材逾30公噸，未來將持續規劃合適地點設置。（編輯：謝雅竹）1110821