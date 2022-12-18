任內最後一次台北馬拉松 柯文哲盼持續舉辦

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北馬拉松今天登場，也是市長柯文哲任內最後一次，他致詞表示，馬拉松跟騎一日雙塔一樣，成功與否在於意志力，希望台北馬拉松一棒一棒跑下去，成為台北城市的驕傲。

2022台北馬拉松今天上午6時30分，2萬8000名跑者從台北市政府前廣場開跑。柯文哲致詞表示，台北馬拉松是北市的標誌，也是一個驕傲，能夠在市區舉辦符合世界田徑總會菁英標籤標準的馬拉松賽事，是所有市民朋友、市府團隊、工作人員、志工、贊助企業以及每一名參與者共同努力的成果。

柯文哲說，其實跑馬拉松跟自己騎一日雙塔一樣，成功與失敗的差別其實就是意志力而已，勉勵今天的跑者秉持最大的意志力來跑。

柯文哲表示，今年主辦單位將賽道進行優化調整，行經許多著名景點，周邊也有啦啦隊以及表演來為跑者加油打氣。希望大家在跑步的時候放鬆心情，爭取自己最好的成績。

柯文哲說，台北馬拉松是台北的標誌，希望每年12月第3週的週日，所有人都記得台北馬拉松賽事日，也讓台北馬拉松一棒一棒跑下去，成為台北城市的驕傲。（編輯：黃世雅）1111218