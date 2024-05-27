巴布亞紐幾內亞向聯合國通報山崩災情 稱逾2000人遭活埋

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（中央社莫士比港27日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞北部24日發生大規模山崩並埋掉一座偏遠村莊，根據法新社獲得的信件副本，巴紐今天向聯合國通報，稱那場山崩讓超過2000人被活埋。

法新社報導， 巴紐 巴布亞紐幾內亞小檔案 首都：摩士比港

面積：462840平方公里（約為台灣12.86倍）

語言：英語與原住民混合語、英語、莫圖語

人口：約877.6萬

地理位置：位於太平洋西南部，北東南三面分別與密克羅尼西亞、索羅門群島及澳洲等國隔海相望

1999年曾與中華民國建交16天 看更多 關閉 的國家災害中心今天告訴聯合國在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）的辦公室說：「山崩讓2000多人遭活埋，並導致重大災情。」

孟加洛山（Mount Mungalo）24日早上發生大面積崩塌，掩埋了恩卡省（Enga Province）一座山邊村莊的許多房舍及睡在屋裡的人們。曾經人來人往的村落幾乎滅村。

巴紐的國家災害中心表示，山崩「對建築物、農地造成嚴重破壞，並對國家的經濟命脈造成重大影響」。

在聯合國官員今天早上收到的信件中，巴紐的國家災害中心指出，前往波爾蓋拉礦區（Porgera Mine）的主要公路「完全中斷」。

信中寫道：「由於崩塌地仍在緩慢移動，情況仍不穩定，對救難隊和倖存者都持續構成危險。」

巴紐的國家災害中心稱，這場災難的規模需要包括軍隊、中央及地方因應人員在內的所有人，「立即採取行動並相互合作」。

災害中心呼籲聯合國向巴紐的夥伴和「其他國際友人」通報最新情況，並提到援助工作需經該中心協調。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130527

影片來源：FRANCE 24 English