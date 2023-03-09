竹市停七停車場工程解約施工落後 市府將重新招標

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）竹市重大公共工程品質監督小組今天視察停七停車場表示，廠商日前解約至今施工落後應推進，市府表示，實際工程進度為43%，依契約規定終止契約並沒收廠商履約保證金，將重新招標。

新竹市議員日前成立重大公共工程品質監督小組，今天訪視停七停車場工程現況並建議應盡快施工，以及提出在既有停車場增加多功能圖書館等公共空間。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，考量交通部公路總局僅補助停車場興建工程經費，且增加樓層尚涉及既有結構重新檢討等變更等程序，會導致停車場完工期限往後推延，影響民眾停車權益，再評估。

市府表示，停七停車場於110年3月30日開工，原預定於111年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後，至終止契約日時，實際工程進度僅43%、落後約57%。

市府指出，當時請廠商提送趕工計畫，但廠商所提計畫經2次審查皆未通過，因此於111年12月15日依契約規定終止契約，並沒收廠商履約保證金新台幣1815萬元。

市府指出，目前正進行清算作業，預計4月重新公告招標，若招標順利，預計113年3月完工啟用。

市府表示，另在南區停車位不足部分，後站停車場市府已在今年1月完成鋪面改善工程，停車位增加約87格，也會持續改善後站停車空間，紓解停車需求。（編輯：張銘坤）1120309