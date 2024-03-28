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議員提台智光案若判有罪終止母約 北市：尊重

2024/3/28 15:48
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（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市議員趙怡翔指出，針對台智光案，已在議會提案，法院一審判決結果出爐判定有罪，北市府應終止母約、啟動接管機制，必要時沒收履約保證金。市府今天表示，尊重議員提案。

民進黨台北市議員趙怡翔透過群組指出，台智光案爭議不斷，包括費率不公平、廠商施壓、涉行賄等，都嚴重損害市民權益，違背當年簽署契約目的及預期效益。

他說，即便問題百出，無論前市長柯文哲或現任市長蔣萬安都未終止與台智光契約的母約，甚至讓各局處以優先租用為名目簽各項子約，這樣做法是增加業者威脅市府的籌碼。

趙怡翔表示，既然有問題就應斷乾淨，所以今天向議會提案，要求市府在相關司法案件，若一審判決有罪，應以契約第17.2、18及23條，終止和台智光契約的母約，且啟動接管機制，必要時沒收全部履約保證金。北市府對此回應，尊重議員提案。（編輯：方沛清）1130328

#郝龍斌
#趙怡翔
#柯文哲
#台智光
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