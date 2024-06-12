71歲陳瑞成重返職場成業務主管 找回生活重心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）71歲陳瑞成在印刷業待了40年，去年底離職，今年透過台南就業中心重返職場，得到童書公司業務主管職務，工作性質雖不同，但他說「有份工作維持規律生活，才是最開心的事」。

71歲陳瑞成常年在印刷業，55歲辦理退休後無法適應，持續工作，直到去年底離職。休息數個月後，他覺得有工作才有生活重心，今年3月透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心協助，運用「55Plus壯世代就業促進措施」，4月得到童書公司業務主管職務。

如今陳瑞成已工作逾2個月，適應良好，只要工作滿90天，還可領取勞動部第1次就業獎勵金新台幣3萬元。積極樂觀的陳瑞成說：「找工作就是要多方嘗試，放出風聲，讓人家知道你在找工作，如果有人知道不錯職缺，就會通知」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南就業中心就服員對陳瑞成印象深刻，時常留意合適職缺，童書公司也體諒、避免中高齡者工作過於勞累，願意彈性調整工作，雙方一拍即合，讓陳瑞成高興地說：「我可以上班了」，工作地點離住家也不遠，還能彈性上下班。

台南就業中心表示，為鼓勵年滿55歲以上及45歲以上依法退休者重啟人生第二春，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90天發給獎勵金3萬元，最多發給6萬元，幫助他們重返職場。（編輯：郭諭儒）1130612