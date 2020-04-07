美CDC：孩童感染武漢肺炎 1/5可能需住院

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）首度深入分析感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的年幼人口，發現境內達2成染疫孩童需要住院，低於1/3須入院的染疫成人。

美國疾病管制暨預防中心分析發現，感染2019冠狀病毒疾病的孩童較不會出現症狀，比較可能會有輕微的不適。

這項分析證實疫情起源地中國所發表的研究，他們提出孩童的病情可能會被忽視，即使孩童同樣會傳播病毒給成人。

研究人員在美國疾管中心的「死亡率與發病率週報」（Morbidity and Mortality Weekly Report）寫道，雖然18歲以下的孩童占美國總人口22%，他們僅占境內確診數14萬9082人的1.7%。

分析發現，高達2%的染病孩童必須住進加護病房，而1歲以下的嬰兒最有可能入院。

孩童必須住院的比率明顯低於65歲以下成人，他們有高達1/3需要住院，其中4.5%需要重症照護。

美國疾管中心的研究人員強調，這項發現仍基於不完整的數據，大多數的案例缺乏疾病症狀、嚴重程度或病患本身罹患的疾病等資訊。

儘管受到這些限制，數據顯示2019冠狀病毒疾病可能會造成年幼患者出現不同症狀。

從目前的數據來看，56%的孩童和71%的成人出現發燒症狀；54%的孩童和80%的成人出現咳嗽症狀；另外，有13%的孩童呼吸急促，65歲以下成人則有43%出現相同情形。

染病孩童也較少出現肌肉痠痛、喉嚨痛、頭痛和腹瀉等症狀。

當中一名篩檢結果為陽性的小孩是無症狀病患，另有3名染疫孩童已病逝。

美國有超過35萬5000人檢測結果呈現陽性，死亡病例今天已破1萬大關。

截至4月2日，美國總計2572起孩童病例，有33%在紐約市，23%在其餘紐約州地區，另有15%在新澤西州，29%在其餘各州。（譯者：黃靖貽/核稿：劉淑琴）1090407