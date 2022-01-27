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日本研究：瑞德西韋與默沙東口服藥對Omicron有效

2022/1/27 10:21
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本東京大學等單位研究COVID-19治療藥對Omicron變異株的效果，結果顯示，抗病毒藥「瑞德西韋」與默沙東口服藥「莫納皮拉韋」抑制Omicron的效果，與抑制Delta同樣有效。

日本放送協會（NHK）、日本電視台報導，東京大學醫學研究所特任教授河岡義裕率領的研究團隊，將培養的細胞感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron，再投以各種治療藥物並觀察反應。

結果顯示，瑞德西韋（Remdesivir）和莫納皮拉韋（Molnupiravir）這兩種藥物抑制Omicron變異株病毒增殖，與抑制Delta變異株有相同等級的效果。

此外，抗體治療藥物Sotrovimab對感染Omicron細胞造成的反應較過去其他變異株降低至1/14，但對Omicron可保持必要效果，阻止病毒傳染。

至於厚生勞動省不推薦用於治療Omicron的抗體雞尾酒療法Ronapreve（藥物成分為Casirivimab及imdevimab），對Omicron的效果則幾乎難以確認。

河岡義裕表示，Omicron產生許多變異，研究臨床使用藥物的有效性相當重要，希望研究結果能提供醫療現場參考。

這項研究結果已發表於美國的「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110127

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