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因應烏戰受挫 俄國今後4年將大幅改革軍隊

2023/1/17 22:41
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯軍隊連月在烏克蘭戰場受挫，俄國今天表示，將在2023年至2026年「大幅改革」武裝部隊，承諾調整部隊的軍事結構。

路透社報導，俄國國防部說，除了行政改革外，還將加強海軍、太空以及戰略飛彈部隊的戰力。

國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示：「唯有強化武裝部隊的關鍵結構成分，才有可能確保國家的軍事安全並保護俄羅斯聯邦的新實體以及重大設施。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，由於西方在烏克蘭進行的「代理戰爭」，而使俄國軍隊改革有其必要。西方國家不斷增加送交烏克蘭的重型武器，以協助烏克蘭對抗俄軍。

俄國國防部因占領烏克蘭大片領土的行動落空而招致內部強烈批評，去年12月誓言將擴充兵員至150萬人，並已在其所稱「特別軍事行動」11個月期間多次調整指揮人事。

在這項作戰行動中，俄軍曾攻下烏克蘭南部和東部大片地區，但後來連連受挫而撤退。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120117

#烏克蘭
#俄羅斯
#國防部長
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