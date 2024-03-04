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印度當局：AI工具若未臻完善 發布前須申請許可

2024/3/4 17:28
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（中央社新德里4日綜合外電報導）印度當局宣布，已要求科技公司公開發布「非完全可靠」或仍在測試階段的人工智慧（AI）工具前，須先申請許可，並稱這類工具應加入警語，以提醒用戶他們可能得到錯誤資訊。

印度電子暨資訊科技部1日向相關平台發布建議，稱利用生成式人工智慧（Generative AI）等技術的這類工具在國內網路開放使用前，須先取得「當局的明令許可」。

世界各國競相制訂人工智慧（AI）監督規範之際，印度也一直在縮緊對社群媒體公司的監管。這些公司都將印度這個南亞國家視為快速成長的關鍵市場。

2月23日，1名印度高階官員才公開批評谷歌（Google）的大型語言模型Gemini。因為在被問到印度總理莫迪（Narendra Modi）是否實行了「法西斯主義（fascist）政策」時，Gemini給出了肯定的答案。

隔日，Google宣布已「迅速解決」上述問題，並稱這項工具「可能並非完全可靠」，在時事和政治議題相關領域尤其如此。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1130304

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