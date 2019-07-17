颱風丹娜絲逼近 海巡勸離七星潭遊客

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）颱風丹娜絲逼近，海巡人員今天一早在七星潭海邊進行遊客勸離，並拉起封鎖線，呼籲民眾勿靠近海邊；一旦禁（限）制公告發布，違者依違反災害防救法，最高可罰新台幣25萬元。

颱風丹娜絲來襲，氣象局已於昨天晚間11時30分發布海上颱風警報，將在今天上午11時30分發布陸上颱風警報。花蓮縣政府雖未發布禁（限）制公告，但基於保護民眾生命安全，岸巡隊等單位合力派出人員針對崇德海灘、七星潭及石梯坪等熱門區域加強遊客柔性勸離。

海巡署第九巡防區指揮部表示，颱風來襲，總有一些追求刺激的民眾冒險到海邊觀浪。即使艷陽高照，都會因為颱風外圍環流的影響造成沿海有長浪發生；不只颱風來襲時在海邊應注意安全，於颱風前、後更是最容易被疏忽的危險時段。

海岸巡防署第十二岸巡隊呼籲民眾於颱風來襲期間切勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生。發布禁（限）制公告期間，民眾若擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

花蓮縣長徐榛蔚關切颱風動態，提醒民眾花蓮沿海出現長浪，不要前往海邊觀浪，以免發生危險。防颱用品「要」準備 、防颱訊息「要」注意、招牌門窗「要」固定、社區水溝「要」疏通、低窪地區民眾「要」遷往高處、土石流危險區民眾「要」即早撤離；登山溯溪「不要」去、危險河床「不要」去 、觀潮戲水釣魚「不要」去，做好6要3不，確保生命與財產安全。（編輯：戴光育）1080717