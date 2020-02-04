性侵害防治法釋憲案 大法官召開公開說明會

（中央社記者蕭博文台北4日電）大法官會議為審理與性侵害犯罪防治法第17條第1、2款有關的釋憲案，今天舉行公開說明會，爭點包括相關規定是否抵觸被告憲法上應享有的受公平審判權利，邀專家學者陳述意見。

全案起於一名曾姓男子被控性侵女子遭判刑定讞，聲請釋憲主張審理過程中女子都未出庭陳述、接受詰問，他連對方是誰都不知道，在完全不清楚的狀態下，就如同被秘密證人指述犯罪並成罪，嚴重侵害人權。

司法院大法官下午為此在憲法法庭召開公開說明會，邀請司法院、法務部、警政署、衛生福利部等機關代表，及法官協會、台北律師公會、現代婦女基金會等團體成員，與律師賴芳玉及學者到場陳述。

性侵害犯罪防治法第17條第1款及第2款規定，被害人於審判中若有「因性侵害致身心創傷無法陳述」、「到庭後因身心壓力於訊問或詰問時無法為完全之陳述或拒絕陳述」情形，被害人警詢陳述在符合特定要件下得為證據。

大法官請與會代表對相關爭點提供法律意見，包括相關規定「有無牴觸刑事被告於憲法上應享有之受公平審判權利之虞？」、「被告得否於證據調查程序要求傳喚被害人出庭對質詰問？系爭規定是否影響被告聲請傳喚被害人為證人之權利？」等7大爭點。

司法院刑事廳認為，若證人「客觀上不能接受詰問」，且程序上符合憲法的比例原則，相關規定並無違憲；賴芳玉也認為，相關規定並無牴觸憲法，請大法官在關照被告人權時，一定要注意被害人人權與性別平權。

法官協會代表邱忠義則表示，不是每個人都能像美國流行音樂天后女神卡卡（Lady Gaga）侃侃而談被性侵過往，司法訴訟過程可能帶給被害人二度傷害，相關規定只是適度限制被告防禦權，並非剝奪。

台北律師公會則認為，相關規定在現行實務運作下有高度違憲可能，因為要件過於寬鬆，可能導致法官適用情況不一、書證取代人證，此條款讓被害人可能可以不用到庭接受詰問，侵犯被告受憲法所保障的對質詰問權。

現代婦女基金會執行長范國勇則說，相關規定是例外規定，並無牴觸憲法，實務上性侵害被害人創傷反應很多，但法院還是會進行交互詰問，若被害人完全無法到庭陳述，法院可參考醫師、社工意見作為准駁依據。

大法官蔡炯燉最後詢問實務上被害人因相關規定而不到庭陳述、接受詰問的比例為何，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧說，原則上都會傳喚，但也遇過到庭後問不下去，甚至看到當事人樣子而後悔傳喚的例子。（編輯：李亨山）1090204