國際刑警組織通報 詐騙集團以疫情為由犯案

（中央社記者劉建邦台北11日電）刑事局今天表示，武漢肺炎疫情延燒，國際刑警組織及歐洲刑警組織發現，歹徒利用民眾對疫情焦慮進行網路詐騙，每天都有詐騙案訊息，受害人多位於亞洲，呼籲民眾提高警覺。

警政署刑事警察局發布新聞稿指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續嚴峻，國際刑警組織（INTERPOL）及歐洲刑警組織（EUROPOL）近期發現，有詐騙集團利用民眾對疫情焦慮感進行網路詐騙，單一個案受害金額高達10萬餘美元。

刑事局表示，國際刑警組織發現案件受害人多位於亞洲，嫌犯利用歐洲等地銀行帳戶假冒成合法公司帳戶騙取被害人信任。已向194個成員國發出紫色通報，警告民眾慎防歹徒利用疫情蔓延，落入詐騙陷阱。

歐洲刑警組織也把歹徒利用民眾恐懼心理演變成新型犯罪趨勢通知各會員國，並呼籲民眾務必提高警覺。

刑事局指出，國際刑警組織警告，嫌犯常利用民眾在網路買醫療用品時，進行網購詐騙。近來外科口罩等醫療用品需求量激增，網路常出現許多假商店、網站、社群帳戶及電子郵件。

刑事局表示，詐騙手法有透過電話欺詐，像嫌犯會冒充診所或醫院人員打電話給受害者，聲稱受害者親屬感染肺炎，要求給付醫療費用，或以網路釣魚方式，包含冒充國家或全球衛生機關寄送電子郵件，誘騙受害者提供個資或付款資料，或在郵件夾帶惡意軟體誘騙被害人點擊等方式，建議民眾小心留意。（編輯：方沛清）1090411