越配遇假匯兌真搶劫 台中2男落網聲押獲准

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一名阮姓越籍配偶日前進行地下匯兌交易時遭搶，台中市警方獲報後立即啟動線上警網進行攔截圍捕，在北區查獲涉案者所用車輛，但人已棄車逃逸，後續再循線於22日逮捕2名涉案男子，訊後送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年1月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）嫁來台已8年越南籍阮姓女子日前欲透過地下匯兌交易，與1名男子相約台中市雷中街路旁車上交款，男子清點款項後，噴灑辣椒水搶走新台幣120萬元逃逸，警方循線逮捕涉案2男子送辦，檢方複訊後聲押獲准。

台中地檢署告訴中央社記者，警方昨天晚間將涉案的吳姓與曾姓男子，依強盜、傷害等罪嫌移送地檢，檢察官複訊後認定2人涉嫌重大，且所犯為5年以上重罪，向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，20日下午4時33分警方接獲民眾報案指，北屯區雷中街發生搶案，立即啟動線上警網進行攔截圍捕，隨即於北區查獲涉案男子所使用的車輛，但涉案人已棄車逃逸。

檢警查出，嫁來台已8年的越南籍阮姓女子，透過網友介紹加入手機LINE地下匯兌群組，涉案人謊稱可高於市價匯率兌換越南盾，相約當天下午於雷中街進行匯兌交易，阮女事先準備120萬元要交易。

阮女案發當時開車到達約定地點，1名男子進入車內後，清點阮女所交付的現金，男子確認金額後，立即在車內噴灑辣椒水分散阮女注意力，趁隙下車將裝有現金的包包帶走，並由其他人接應開車逃逸。

警方獲報組成專案小組偵辦，昨天逮捕涉案的2名男子，訊問後依強盜、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110123