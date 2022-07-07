涉詐領18萬元房屋租金補助 內湖里長判緩刑

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（中央社記者林長順台北7日電）台北市內湖區呂姓里長租用小姑房屋作為里民活動場所，她涉嫌盜蓋小姑印章，向社會局詐領補助款18萬元。士林地方法院今天依貪污治罪條例等罪判呂女1年10月徒刑，緩刑2年。

判決指出，呂女為內湖區碧山里第12屆及第13屆里長，任期自民國103年12月26日起至今年12月25日止，因辦理碧山里「社區照顧關懷據17點實施計畫」，而使用先前以新台幣3萬元向陳姓小姑所租用的房屋作為計畫據點。

判決表示，呂女明知向小姑租用的房屋原已做為里民活動場所使用，並按月向民政局申請3萬元租金補助，於108年1月間持小姑留存的印章偽造月租5萬元的租賃契約書，向社會局申請自108年3 月起至同年12月止，每月2萬元的房租補助，總計詐得18萬元。

士林地檢署依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書罪起訴呂女。呂女於偵審期間坦承犯行，並悉數繳回犯罪所得。

士林地方法院審理後，審酌呂女無前科，犯後坦承犯行，犯罪情節並非重大，判處呂女有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑2年。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110707