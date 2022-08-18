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高醫槍擊案 陳其邁肯定警迅速破案、籲勿誣衊操作

2022/8/18 13:52（8/18 14:06 更新）
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高醫17日發生槍擊命案，高雄市長陳其邁（後中）18日在治安會報上表示，肯定高雄市警方迅速逮捕嫌犯，呼籲有心人士勿誣衊警察，打擊警方士氣。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日
高醫17日發生槍擊命案，高雄市長陳其邁（後中）18日在治安會報上表示，肯定高雄市警方迅速逮捕嫌犯，呼籲有心人士勿誣衊警察，打擊警方士氣。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高醫昨天發生槍擊命案，高雄市長陳其邁今天表示，對高雄市警方4小時內迅速逮捕嫌犯送辦，表達肯定與感佩，並呼籲有心人士勿誣衊警察，打擊警方士氣。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天上午發生槍擊命案，56歲王姓男子在耳鼻喉科候診區，突遭朱姓男子靠近連開2槍殞命，警方4小時後將朱男逮捕到案。

陳其邁今天上午主持治安會報時表示，這是一起無法預料的刑事案件，但警察在4小時內趕赴台南逮捕嫌犯，展現快速破案效率，以及捍衛高雄治安的決心。

陳其邁說，警察非常辛勞與打拚，2年來致力在重大刑案、暴力犯罪、槍擊案的發生率改善和破案率提升，他要再次表達對所有警察肯定和支持。

陳其邁也呼籲，各界應多給予警察鼓勵，避免警察「做擱流汗」卻被有心人「嫌擱流涎」；他不樂見、也無法忍受有心人像鯊魚聞到血一般，酸言酸語地打擊警方士氣，刻意操作誣衊高雄警察。

高醫發生槍擊命案，高雄市議會國民黨團和民進黨團上午均召開記者會，展開攻防大戰，國民黨批民進黨執政黑槍氾濫，治安等基本功做不好，可以考慮換人；民進黨則反批國民黨抹黑高雄，欠快速破案的警察一個道歉。（編輯：陳仁華）1110818

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