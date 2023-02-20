北市內湖區砂石車泥漿散落馬路 警疏導、舉發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市內湖區新明路日前發生一輛砂石車因故散落大量泥土於路面上，現場宛如泥漿浴，警方獲報到場立即引導用路人和通知環保單位到場清除，並針對曳引車駕駛行為製單舉發。

台北市警察局內湖分局潭美派出所5日下午1時許接獲民眾報案，指轄內新明路一帶有砂石車散落大量泥土，巡佐楊錦堂、警員顏廷光獲報抵達現場後發現，有輛曳引車停放路邊，路面上散落約30公尺長的厚厚一層泥土，宛如泥漿浴。

當時由於連日下雨造成地面積水濕滑，曳引車散落大量泥漿，部分覆蓋原先地面標線，警方考量恐影響用路人視線，並造成車輛在案發路口打滑發生交通事故，楊錦堂立即開啟警車警示燈並停放路中警示，隨後也站在路中引導用路人緩速經過。

另外，顏廷光則通知相關環保單位派水車到場清除大量泥土。

警方今天指出，根據調查了解，肇事的曳引車駕駛曹男案發時從內湖區沿新明路往成功橋方向行駛，疑似駕駛不慎，導致剎車時，車斗內泥土散落一地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方當場依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，製單舉發並責令改正，違者可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

內湖分局呼籲，民眾載送貨物時，應確認裝載的物品是否有綑紮牢固，避免裝載物於車輛行進間，因震動、鬆脫等因素掉落，除被檢舉取締造成荷包失血外，一旦危及後方行車安全造成交通事故或其他用路人損害，也需負起相關刑事責任及民事賠償。（編輯：張銘坤）1120220