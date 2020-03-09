林子偉熱身賽好手感 教頭點名第4號外野手人選

（中央社記者謝靜雯台北9日電）美國職業棒球波士頓紅襪隊野手林子偉左腿緊繃暫休兵，但春訓熱身賽表現佳，打擊率4成12，代總教練倫尼基（Ron Roenicke）說，開季第4號外野手目前未定，林子偉是可能人選。

林子偉原本在昨天美職大聯盟（MLB）春訓熱身賽中排入先發，打第8棒、守二壘，但先前左腿緊繃沒完全恢復，臨時被撤換；林子偉目前為止，春訓熱身賽總計8場出賽，17打數敲出7支安打，打擊率4成12。

紅襪先前透過交易補強外野手維杜格（Alex Verdugo），但維杜格背部傷勢還沒能站上打擊區，紅襪持續尋找合適的第4號外野手。

倫尼基表示，指定打擊馬蒂內茲（J.D. Martinez）可守外野，是第4號外野手人選，工具人林子偉如果在開季名單中，也可守中外野，同樣是工具人的裴拉沙（Jose Peraza）也可能是外野手人選。

紅襪隊目前外野有布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）、皮拉（Kevin Pillar）和班奈坦迪（Andrew Benintendi），倫尼基表示，下週熱身賽會讓布萊德雷、皮拉交替守中、右外野，讓他們適應每個守備位置，也提到目前開季外野手安排還沒定案，需持續討論。（編輯：李明宗）1090309