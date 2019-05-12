夏月電價6/1起傷荷包 每戶每月平均多花440元

為了合理反映不同季節間供電成本的差異，台電在每年的6月至9月實施為期4個月的夏月電價。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）台電自6月1日起將啟動夏月電價，根據台電資料試算，一般民眾非夏月平均用電300度，夏月平均用電420度，受到用電量增加與夏季電價影響，民眾夏月電費估較非夏月多付440元。

台電電價分為夏月（6至9月）與非夏月（10月至隔年5月）2種收費方式，電價都是採取累進收費。由於台灣夏季氣溫高，民眾冷氣空調用電大幅增加，因此，台電必須啟動較高成本發電機組因應，為了合理反映不同季節間供電成本的差異，在每年的6月至9月實施為期4個月的夏月電價。

夏月電價級距相較非夏月電價級距，提高漲幅最高至27%，用電量越高，電費增幅也隨之提高。根據台電資料，民眾在夏月（6至9月）用電量約比非夏月（10月至隔年5月）多出4成。若以一般家庭非夏月平均用電300度為例，夏月平均用電上升40%，每戶每月平均用電來到420度，由於用電增加，電價上升約325元，受夏季電價影響再上漲115元，每月電費估較非夏月多付440元。

若是家戶用電達500度，夏月電價將增為1294元，較非夏月的1128元增加166元；若月用電量達700度，夏月電費約為2254元，比非夏月的1916元增加338元；每月用電1000度的夏月電價為3952元，非夏月電價為3296元，夏月電費增加656元。

另外，為了鼓勵民眾從自家開始節電，台電今年繼續推出節電獎勵，民眾登錄後用電較去年同期節電1度以上，可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，若家戶每月用電量均比去年同期少，一年可獲得獎勵504元，目前累計已有340萬戶登錄。

若仍未登錄的民眾可以至官網登錄（https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/），或利用1911客服專線語音登錄、親赴台電服務據點臨櫃申請，為自己省荷包。（編輯：楊凱翔）1080512