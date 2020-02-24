武漢肺炎防堵 陳建仁：誠實是疫調成功必要條件

副總統陳建仁24日表示「誠實是疫調成功的必要條件」，他呼籲國人同胞，一定要積極與防疫人員密切合作。圖為桃園機場。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月28日

（中央社記者葉素萍台北24日電）副總統陳建仁今天從健康光譜和疾病金字塔，談誠實申報旅遊史、職業史、接觸史和聚集史對全民防疫的重要性；他強調，「誠實是疫調成功的必要條件」，呼籲國人同胞，一定要積極與防疫人員密切合作。（延伸閱讀：中央公布病例地點 柯文哲：我們現在順時鐘就好）

公衛專家出身的陳副總統今天透過臉書貼文提到，在中國武漢發生新型冠狀病毒肺炎（COVID-19） 的流行疫情，中國和全世界都受到嚴重威脅，截至目前，有將近8萬名確定病例，將近2500人死亡，成為繼2003年SARS大流行和2009年H1N1流感大流行的全球最健康緊急事件。

他說，幾乎所有傳染病原所造成的健康危害，都會呈現明顯的個別差異性，從無症狀、微恙、輕症、重症、甚至到死亡，COVID-19也是一樣；從「鑽石公主號」乘客和員工感染者的症狀分布來看，無症狀、微恙或輕症者佔了相當大的比例，重症或死亡只是少數。這和SARS感染者的健康光譜相當不同，大多數SARS病例都有發燒和嚴重的呼吸道症候群。

陳副總統指出，就大多數傳染病來說，患者疾病嚴重度分布，就像金字塔或冰山一樣，死亡和重症只是冰山一角。

「由於重症患者大多會在醫院接受積極治療，較不容易傳播病毒給他人，反而在症狀尚未嚴重到住院時，更容易傳染別人」，他說，醫師在診斷輕症和微恙患者之後，往往會要求患者回家休養，如果醫師知道患者的詳細疫區旅遊史、職業史、接觸史和聚集史（TOCC: Traveling, Occupation, Contact, Cluster），而能進一步請求患者居家隔離檢疫，作好自主健康管理，就不會成為病毒的散播者。

陳副總統表示，COVID-19能透過微恙或輕症者傳染，是它傳染散播很快的原因。因此，密切接觸者的追蹤、檢驗和隔離，是在疫情防堵階段很重要的工作。透過浮出海面的冰山一角的重症指標病例，追蹤密切接觸者，找出並隔離無症狀或輕症感染者，就可大幅降低病毒散播的風險。

「誠實是疫調成功的必要條件」，他說，如果所有確診病例以及密切接觸的親友同事，都能詳述自己的TOCC，全力配合找出感染者，疫情就容易有效管控。

他說，去年12月的武漢就是否認人傳人的實證，又忽略輕症者以及密切接觸者的居家隔離檢疫與自主健康管理，致使感染人數一發不可收拾。

陳副總統進一步解釋，就疾病自然史而言，沉在海面下的輕症患者，可能會因為醫療照護不足、罹患慢性病或感染其他病原，使病情惡化而成為浮出水面的重症者。每一位輕症感染者，如果都能夠得到早期診斷和適切治療，既可以避免合併症或續發症的發生，降低病程惡化為重症或死亡的風險，更可以減少親友同事受到感染的機會。

他呼籲國人同胞，一定要積極與防疫人員密切合作，共同努力找出沉在海面下的輕症感染者，如此不僅可以維護自己的身體健康，而且也是實踐愛己愛人善行的最佳示範。（編輯：蘇龍麒）1090224