老大哥再現 中國機構稱可藉AI評斷上黨課效果

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（中央社台北3日電）中國安徽一家人工智慧研究機構近日宣稱，他們將AI結合黨建，藉由探測黨員的生理特徵，來判斷他們接受思政教育的程度和效果。有網友批評，數位威權已進化到「老大哥在看著你」的階段。

明報報導，「合肥國家科學中心人工智能研究院」在1日中共101週年黨慶時，於微信公眾號發布題為「人工智能助力黨建！安徽這家單位研發了這套設備！」帖文。目前這篇文章已經刪除。

根據網上留存的影片，一名身著研究服裝的男性走進名為「智慧思政吧」的設備中，坐在一台觸控螢幕前接受電腦測試，螢幕最後顯示測試的分數和分析圖表。

影片稱，這台設備可利用AI技術抽取中共黨員的生物特徵，包括臉部視覺表觀特徵、腦電特徵、皮電特徵等，協調融合後，可以判斷黨員接受思政教育時的專注度、認可度和掌握度，引導科研人員進一步「感黨恩、聽黨話、跟黨走」的信心和決心。

報導指，這則文章和影片引起網路熱議，對於以人工智慧監測意識形態教育，有網友批評是「科技洗腦」，也有人認為中國的數位威權「已快進到老大哥在看著你的階段」。

著名的反烏托邦小說「1984」以老大哥看著你，形容極權政體無所不在的監控。

公開資料顯示，「合肥國家科學中心人工智能研究院」屬安徽省事業單位，由中國科學院和安徽當局參照國家實驗室體制設立，位於合肥的中國科學技術大學是這家機構的依託和管理單位。（編輯：唐佩君）1110703