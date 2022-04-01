致力加拿大台灣交流 吳權益搭建文化藝術新平台

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原住民樂團KANATAL剛成立，已獲得加拿大3個音樂節的邀請，將於今年夏天到加拿大演出。團員蘇瓦那（左起）、凡阿楚．卡勒夫灣、徐璨賓、阿布絲。 （吳權益提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年4月1日

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（中央社記者程愛芬溫哥華31日專電）加拿大每年夏季的台灣文化節是加拿大與台灣藝文界交流的年度盛事，幕後靈魂人物吳權益剛成立一家公司，將帶領原住民樂團Kanatal到加拿大演出，也計劃展出陳澄波的畫作。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球大流行期間，加拿大亞裔活動協會執行長吳權益依然得在加台航班上穿梭，就為了串接加拿大和台灣的藝文界。

他成立「世台流」公司的初衷很單純：「因為亞裔活動協會是在加拿大註冊的非營利機構，難免有很多限制，當有一些台灣藝術家希望透過我們開拓更多商機時，儘管我們有資源，卻無法幫忙，因此決定在台灣成立這個公司，做更多的文化行銷和創意延伸。」

吳權益承接主辦台灣文化節逾20年，讓台灣文化節成為加拿大最負盛名的藝文嘉年華，他也因此在藝文界和政商圈累積龐大人脈。2010年溫哥華冬奧時，他說服加拿大奧委會選擇台灣藝文團體在冬奧會上表演；今年他又為溫哥華和高雄市結為友誼城市牽線。

如今他創建「世台流」，不僅想幫助台灣藝文人士站上國際舞台，也要讓台灣文化成為世界潮流。公司第一個活動是今年7月將帶領樂團Kanatal到加拿大演出。

這個樂團較為人熟知的人物是阿美族歌手蘇瓦那。吳權益說：「蘇瓦那於2019年到加拿大參加台灣文化節演出，認識了加拿大原住民文化和音樂後，有了更多啟發，因此他與泰雅族的凡阿楚．卡勒夫灣、排灣族的徐璨賓、布農族的阿布絲（Abus Tamapima）共同組建了Kanatal樂團。」

Kanatal在阿美族語中是「島嶼」的意思，念起來卻有點像加拿大（Canada）的發音。「他們4個人從來沒有正式登台演出過，也尚未一起出過專輯，儘管沒沒無聞，卻已經受到加拿大三個音樂節邀請演出。」

為什麼Kanatal能吸引加拿大主流音樂節認可？吳權益說：「重點不是你會什麼，而是你想做什麼，想傳遞什麼。我和音樂節主辦方說，原住民在探索身分認同時，音樂是很重要的元素，Kanatal想訴說他們如何用音樂找到認同。這樣的故事，加拿大人都會有興趣。」

另外，吳權益也在安排台灣國寶級畫家陳澄波（1895-1947年）和加拿大國寶級畫家艾蜜莉卡爾（Emily Carr，1871-1945年）的聯展。

去年吳權益邀請陳澄波文化基金會董事長陳立栢在台灣文化節上講述爺爺陳澄波的畫與故事，兩人交流後發現彼此有很多不謀而合的理念。例如陳立栢10幾年前就曾想讓爺爺的畫作在加拿大展出，吳權益則一直覺得陳澄波和艾蜜莉卡爾的畫作有共通點。

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如果順利，陳澄波畫作可望於2025年在溫哥華美術館和艾蜜莉卡爾作品一起展出，隨後艾蜜莉卡爾的畫作也將到台灣展出。吳權益說：「這對加拿大藝術界是非常隆重的事，因為艾蜜莉卡爾畫作很少出國展覽，這將是首度到亞洲展出。」

推廣台灣文化20幾年，吳權益說：「我們不能只是單純介紹台灣文化的好，因為久了那會疲乏，我們必須讓世界有共感，因此在文化輸出時，我開始思考4個面向：流行趨勢、普世價值、人民情感和國家利益。在說台灣故事時，要知道當地人民需要什麼，我相信台灣不能只被看見，要被需要。」（編輯：郭中翰）1110401

2017年台灣文化節主題是「與日本對話」，邀請陳澄波、楊三郎、陳清汾3位前輩藝術家作品首次在加拿大亮相，畫展辦在溫哥華美術館外的廣場上。預計2025年陳澄波與艾蜜莉卡爾的作品將在美術館內展出。（吳權益提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年4月1日

加拿大亞裔活動協會執行長吳權益（右）拜訪陳澄波文化基金會董事長陳立栢，共同推動台灣與加拿大之間的藝術交流。（吳權益提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年4月1日