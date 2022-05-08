李道明掌鏡40載見證戰爭人禍 用觀點拍出好紀錄片

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（中央社記者王心妤台北8日電）紀錄片導演李道明獲頒台灣國際紀錄片影展（TIDF）傑出貢獻獎。紀錄片拍攝收入不穩，還要上山下海，但李道明曾深入泰國邊境難民營，之後對他而言，一切都不是苦，他希望用觀點拍出好紀錄片。

李道明1953年新竹出生，大學曾任電影雜誌「影響」主編，後赴美國費城天普大學攻讀廣播電視電影藝術碩士，返台後陸續拍攝「殺戮戰場的邊緣」，「人民的聲音（環保篇）」，分別在1986年、1991年獲頒金馬獎最佳紀錄片與金馬獎最佳紀實報導片，今年則是獲頒TIDF傑出貢獻獎。

李道明也是台灣最早接觸原住民題材的創作者，陸續拍攝「矮人祭之歌」、「蘭嶼觀點」、「末代頭目」、「路，TSUENU」等系列作品。

李道明接受中央社記者專訪表示，因為母親喜歡電影，「我從小就看好萊塢電影，有些畫面都還記得，也許不一定是經典，但就是很大場面的戲。」他更難忘高三考試前，還到戲院觀賞電影「單車失竊記」。

從小就喜歡電影，但李道明說拍攝紀錄片是緣分。李道明從美國返台後，就加入拍片機構光啟社赴泰國邊境難民營拍攝紀錄片「殺戮戰場的邊緣」。他坦言當時沒有太多拍攝劇情片的機會，且他在美國天普大學修習許多關於紀錄片的專業知識，後來成立「多面向媒體工作室」，接了許多紀錄片拍攝工作。

李道明雖謙稱是緣分，但他回憶在「多面向媒體工作室」期間，超過30名學生來來去去，他也帶著學生們實際體驗如何拍出紀錄片。李道明笑稱自己「龜毛」，但其實是嚴格教導並讓學生「從做中學」。不過嚴師出高徒，他也自豪從工作室畢業的學生，都能有獨自拍出一部紀錄片的好本領。

李道明不諱言，拍紀錄片辛苦，不只要上山下海，「光是背器材，一個人身上就要背10公斤、15公斤，要有很多體力跟耐力。當然我們也有很多女孩子，但她們每個人都身經百戰了。除非你有很大的熱情，否則很快就會跑掉了。」

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李道明認為除了熱情，必備的還有看國家、社會及歷史的觀點，「拍紀錄片一定要有想法，你沒有想法或意見要表達，就不可能拍出紀錄片。這些意見整理清楚，你覺得這些意見應該被聽到，不一定是要說服人，而是讓這些被聽見，他們不是要完全接受，但要能讓人思考。」

雖然李道明認為拍攝紀錄片辛苦，但成品不只能傳遞觀點，也會對人生有不同想法。他舉例像是當年到難民營拍攝，見到難民們的人生困境，他們為了活命拋下一切，跋山涉水到另一個地方，「看過以後就知道沒有什麼事可以叫苦的了。」（編輯：張雅淨）1110508