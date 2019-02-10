金豬年衝衝衝 國發會重點政策五路齊發

（中央社記者潘姿羽台北10日電）金豬年到來，國發會主委陳美伶表示，今年雙語國家、地方創生、智慧政府、新創及行動支付、新經濟移民法等重點政策將會五路齊發，從各個面向來強化台灣競爭力。

台灣面臨經濟成長趨緩、產業結構待改革、人口紅利即將結束等結構問題，國家發展委員會已擬定因應策略並推行，年後許多政策進入關鍵推展期，而新經濟移民法肩負延攬及補充外國優質人才與人力，強化產業升級，維持合理人口結構的政策目標，更是國發會接下來的重點任務。

行政院去年底已將新經濟移民法函送立法院，預計於立法院新會期便會進入審議階段，不過外界關注法案對國內就業機會與薪資的影響，此議題勢必成為立委的攻防重點。

在處理人口議題方面，國發會也端出「地方創生」政策，透過找到各鄉鎮市區獨特的DNA，並助其壯大，進而使城鄉均衡發展，促進島內移民及配合首都圈減壓等目標。

陳美伶表示，國發會已請各鄉鎮市區開始盤點地方的DNA特色以及在地人才，另外，國發會也會和縣巿政府舉辦共識會議，讓地方政府真正了解「地方創生」的政策核心，所提計畫必須能夠活絡地方發展，而非只是硬體建設。

地方創生服務隊已於去年底啟動，陳美伶表示，服務隊將赴各地診斷地方的需求及DNA為何，協助擬定計畫，啟動各項創生事業；她說，有些地方的特色發展已經蠻成熟，只是缺行銷人才或是導入電商等臨門一腳，這些只要經過政府協助，很快就能發展起來。

新的一年，國發會持續展現「力挺新創」的態度，並在開春後第一個工作天舉辦「創業天使投資方案」方案精進暨投資成果分享記者會，除了宣導天使投資方案精進升級的內容，也邀請被投資新創事業進行經驗分享，讓各界了解各家新創事業在所屬領域嶄露頭角、獲得投資人青睞的關鍵。

雙語國家、地方創生、智慧政府、新創及行動支付、新經濟移民法均是攸關國家人口、競爭力以及未來發展等重要政策，陳美伶表示，開春以後，重點政策將會五路齊發，朝提升台灣競爭力的方向持續邁進。（編輯：林淑媛）1080210