發展離岸風電 沈榮津：有信心成為國際級產業

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）經濟部長沈榮津表示，發展離岸風電產業，就像當年推動半導體產業，台積電與聯電兩大系統競爭，吸引兩大風機系統商進駐，最終將激出火花，成為國際級產業。

政府積極推動再生能源，其中，台灣在2025年時，離岸風電預計將有5.7GW裝置容量，經濟部預估可帶動投資高達新台幣1兆元，並創造2萬個就業機會。

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經濟部長沈榮津表示，國際大廠開始要求供應鏈使用一定比例的綠電，負起社會企業責任（CSR），而台灣是貿易導向國家，因此，發展綠能、建立綠色供應鏈對台灣的外貿相當重要。

沈榮津說，台灣海峽蘊藏豐沛的風力資源，全球最好的20大風場中就有16個在台灣海峽，台灣具有相當優勢，「這是天佑台灣」。

沈榮津表示，台灣離岸風電將有5.7GW裝置容量，具有一定經濟規模，更吸引全球兩大風機系統商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、三菱重工維特斯（MHI Vestas）帶著開發商進駐台灣，以「亞太橋頭堡策略」，將台灣作為在亞洲推動離岸風電的據點。

沈榮津說，西門子歌美颯已選擇上緯，將作為生產風電樹脂材料及風電碳纖維複合材料的供應商，也選擇永冠作為大型離岸風機鑄件重要供應商。

他說，三菱重工維特斯集團則是將技術移轉給天力，天力已經在台中港區投資30億元，將生產離岸風機葉片。兩大系統商都已經跟台灣供應商發展策略聯盟體系。

沈榮津比喻，台灣推動離岸風電，就像當時推動半導體產業，一個台積電一個聯電，透過兩大系統競爭，相信最終將激出火花，讓離岸風電成為國際級大企業。

他說，離岸風電是台灣的綠金，有推動的3大必要，透過發展離岸風電，能讓台灣產業多元化、能源自主以及建立綠色供應鏈，而現在也是台灣投資再生能源的大好時機。（編輯：黃國倫）1080624